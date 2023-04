Ana Dumitrache a visat să devină reporter de televiziune și să se aventureze prin teatrele de război. Asta visa să ajungă atunci când s-a apucat de jurnalism. Pentru o perioadă și-a urmat visul, dar destinul a împins-o în altă direcție. A îndrumat-o prin sistemul bancar, iar de acolo, drumul a purtat-o direct în fruntea filialei locale a celui mai mare dezvoltator de spații logistice și industriale din Europa Centrală și de Est.

Pentru publicul larg, numele CTP poate că nu rezonează mai mult decât numele unora dintre clienții pe care îi are, dar în parcurile dezvoltate de compania fondată în Cehia în 1998, lucrează zeci de mii de angajați ai companiilor care au cumpărat sau închiriat spații pentru depozitare sau chiar de producție.

La nivel de grup, CTP are peste 10,5 milioane de metri pătrați. Ana Dumitrache este country head CTP România, care are în portofoliu proiecte cu suprafață totală de peste 2,5 milioane de metri pătrați.

Drumul de la un vis la succes

(CTPark Bucharest West - sursa foto CTP)

Dar cum ajungi de la visul de a deveni corespondent de război la poziția din care să coordonezi un imperiu imobiliar?

Wall-Street.ro a stat de vorbă cu Ana Dumitrache, pentru a descoperi parcursul profesional.

„Nu acesta era planul meu”, se amuză ea. „La început, am vrut să mă fac jurnalist și nu orice fel de jurnalist. Am vrut să mă fac reporter de război. A merge pe un teatru de război mi se părea că era ceva prin care puteam aduce valoare, că în acest fel puteam duce o viață importantă, să dau sens vieții mele. S-ar fi îmbinat perfect cu dorința mea veșnică de a călători și de a cunoaște oameni, culturi, de a descoperi lumea. Acesta era visul meu din adolescență și așa am ajuns la facultatea de jurnalism”.

(Ana Dumitrache - sursa foto: CTP România)

O încânta visul de a face televiziune. A terminat jurnalismul la Universitatea București în 1999 și și-a urmat drumul pe această direcție. Colegii care-i îi împărtășeau visul începeau să plece în deplasări, să devină jurnaliști de teren, dar ne mărturisește că ea n-a avut norocul lor.

„Am avut colegi care au ajuns în teatre de război, fie ca reporteri, ori ca operatori, dar eu n-am prins ocazia. N-aș putea să explic de ce. Pur și simplu altul mi-a fost parcursul și altfel s-au desfășurat lucrurile pentru mine”, ne-a mai povestit Ana Dumitrache.

A urmat o reconfigurare a traseului profesional. A trecut de cealaltă parte a baricadei, trecând în tabăra oamenilor de comunicare. A ajuns în departamentul de PR și comunicare al unei bănci.

„Datorită capacității mele de a mă adapta și de a învăța foarte repede, am ajuns să știu foarte multe despre bancă și despre oamenii din bănci. Cei de acolo au văzut ceva în mine și m-au încurajat să merg mai departe. Și așa am ajuns în zona de finanțare pentru proiectele imobiliare”, ne-a dezvăluit cea care făcuse la acest moment pasul decisiv în cariera profesională.

Profesionalismul și dedicarea au adus-o în poziția de director adjunct al diviziei de imobiliare a celor de la Volksbank. Timp de trei ani a stat pe această poziție, între 2005 și 2008. A urmat o perioadă în care au apărut problemele create de criza economică și financiară care se născuse peste Ocean, o dată cu criza subprime din SUA.

Dar nu a fost un pas în spate pentru Ana Dumitrache în cariera ei, ci un pas în față, care a adus-o în poziția de șef al departamentului de imobiliare al BCR, după ce Erste Bank a preluat banca românească. Timp de aproape 8 ani a condus acest departament, între ianuarie 2009, când criza abia își arăta colții și în România, și până în noiembrie 2016. Practic, a condus departamentul prin cea mai tulbure perioadă a pieței imobiliare din România.

Noiembrie 2016 a venit, însă, cu o schimbare și mai importantă. Cei de la CTP își dezvoltau și mai mult afacerile din România, iar pentru Ana Dumitrache a apărut oportunitatea de a deveni co-Country Head alături de Remon Vos al filialei locale a dezvoltatorului ceh.

Și nici nu se putea mai bine pentru Ana Dumitrache, deoarece avea să se dovedească în timp că a fost o mutare inspirată. A coordonat, alături de Remon Vos, CTP România până în februarie 2018. Pentru un an de zile, a decis să încerce o nouă aventură, la compania de consultanță imobiliară CBRE, unde a ocupat poziția de Head of Investment Property. Nici un an mai târziu, avea să revină în CTP România. Munca pe care a depus-o anterior, experiența ei și faptul că avea toate cunoștințele necesare au adus-o în postura de unic Country Head în cadrul companiei.

Și a prins cei mai prolifici ani ai pieței spațiilor logistice și industriale din România, un segment al pieței imobiliare care s-a dezvoltat enorm în perioada pandemiei. Expansiunea comerțului online, a serviciilor de curierat și așa mai departe, au crescut nevoia de spații logistice, iar CTP România a fost în fruntea pieței.

Care a fost cheia succesului pentru Ana Dumitrache

(Sursa foto: CTP România)

Să ajungi în fruntea unei companii atât de mari nu este o misiune simplă. Au fost ani în spate de muncă intensă în alte companii care i-au validat priceperea pentru ceea ce face. Experiența acumulată în domeniul imobiliarelor a ajutat-o să devină Country Head în cadrul unuia dintre cei mai mari dezvoltatorii imobiliari in România, dar ceea ce a adus-o în această poziție a fost modul în care a abordat drumul ei profesional.

Ana Dumitrache ne spune și ea, ca și alți manageri sau antreprenori de succes cu care am discutat în toți acești ani, că este nevoie de muncă. Nu-ți dă nimeni nimic stând degeaba, iar când ajungi în fruntea ierarhiei munca nu se termină. Nu mai ești responsabil doar pentru munca ta, ci și pentru munca tuturor celor care te așteaptă să-i îndrumi.

„Am muncit mult oriunde am fost. Inclusiv în facultate. În bănci am muncit mult. Am încheiat multe tranzacții importante. Aveam prieteni care-mi spuneau: «Dar nu muncești prea mult?» Nu mi s-a părut niciodată. Aceasta a fost etica muncii pentru mine”, ne mai spune ea.

N-a uitat, însă, să se și distreze, dar în cazul ei, ne mărturisește că a găsit punctul de echilibru între viața personală și cea profesională. Dar în ce fel?

„Nu o să poți să le împaci pe ambele pe deplin niciodată. Contează mult ce înseamnă și acest echilibru, pentru că echilibru nu înseamnă să muncești 8 ore pe rupte, iar după aceea să stai acasă 8 ore degeaba, ca să compensezi. Contează ce faci și cu acel timp. Poate că pentru unii împlinirea cea mai mare vine de la locul de muncă, prin ceea ce fac”, ne mai spune ea.

Cu alte cuvinte, fiecare trebuie să ne găsim punctul de echilibru. Poate că pentru unii acest punct se află în centrul balanței, dar pentru alții este mai spre viața personală, iar pentru ceilalți mai spre cea profesională. Dacă reușești să determini care este acel punct care să-ți ofere satisfacția necesară în ambele aspecte ale vieții, s-ar putea să găsești împlinire în ambele planuri.

„Eu am muncit mult, dar nu am devenit genul de lider care să le ceară oamenilor să muncească mai mult decât trebuie. Cantitatea muncii nu este ceea ce-ți aduce succesul. Poate să-ți spună cineva să te duci să muncești 16 ore în fiecare zi și că vei avea, dar nu este așa. Cunosc oameni care muncesc 16 ore pe zi și totuși nu au după ce bea apă”, a subliniat Ana Dumitrache.

Și nu de puține ori, apar exemple de șefi de companii care se înșală crezând că angajații lor vor produce mai mult dacă petrec mai mult timp la birou. Productivitatea nu stă în orele petrecute la job, ci în calitatea muncii depuse.

Mai departe, ne mai spune Ana Dumitrache, îndeplinirea obiectivelor personale și profesionale vine printr-o canalizare a eforturilor și a atenției către ceea ce contează cel mai mult, cu dedicare pentru fiecare obiectiv în parte.

„Nu poți alerga după mai multe obiective în același timp. Nu știu dacă aș putea spune că este valabil pentru toată lumea, dar pentru mine a contat să mă concentrez pe ceva anume. Ca exemplu, eu locuiesc acum în casa în care am visat să locuiesc încă de pe vremea când aveam 10 ani. Am reușit asta pentru că am știut care sunt prioritățile mele. Trebuie să-ți stabilești un obiectiv. Când ți l-ai stabilit, totul devine mai simplu. Visele se pot îndeplini mai ușor în acest fel, dar nu toate. Nu te poți aștepta să ți se îndeplinească toate visele”, ne-a mai explicat Ana Dumitrache.

Ana și-a îndeplinit visul de a locui în casa în care și-a dorit încă din copilărie, pierzându-l pe drum pe cel de a deveni reporter de război, dar, ca jurnalist, pot confirma că nu prea sunt corespondenți de război care locuiesc în casa la care au visat când aveau 10 ani.

Personal, pentru un individ care a avut și el alte visuri în tinerețe, capacitatea de a te reorienta și readapta din mers este ceea ce o face pe Ana Dumitrache să iasă în evidență. Succesul o aștepta în altă parte și a avut inspirația și determinarea de a urma acel drum, chiar dacă nu a avut niciodată garanția succesului.

Iar aici se află un alt ingredient important din caracterul Anei Dumitrache, și anume curajul. Un aspect important subliniat și de Florina Onețiu cu care discutasem cu puțin timp înainte.

„Când eram mică, tata mi-a spus că: «Norocul ține cu cei curajoși.» Este un crez cu care am crescut. Pentru mine «frica» este ceva ce-mi îngrădește libertatea. Este bine să o avem, pentru că ne oferă în unele situații răgazul de a analiza anumite situații de risc, dar asta nu înseamnă că trebuie să dai înapoi de fiecare dată, pentru că în acest fel poți rata anumite oportunități”, ne mai mărturisește Ana Dumitrache.

De ce este important de subliniat acest lucru? Deoarece mulți se tem să ia anumite decizii tocmai pentru că nu le garantează nimeni succesul. Cei care au atins succesul îți garantează doar că, între tine și succes, te așteaptă multă muncă. Iar cum mulți ne îndoim că nu vom atinge acel succes, preferăm să dăm cu piciorul unor oportunități care s-ar putea să nu se mai întoarcă niciodată.

Priceperea este mai importantă decât faptul că ești femeie sau bărbat

Cât despre ceea ce înseamnă să fii femeie în domenii în care bărbații domină din punct de vedere numeric, Ana Dumitrache afirmă, așa cum am întâlnit de fiecare dată când am stat de vorbă cu femei care au atins succesul cu adevărat, că apartenența la un gen sau altul nu este atât de importantă când știi ce ai de făcut.

Priceperea nu-ți poate fi negată sau anulată de faptul că ești femeie sau bărbat. Evident, ambele sexe au punctele lor forte și punctele lor slabe.

(Sursa foto: CTP România)

Nu recomandă nici ea agresivitatea excesivă pe care unele femei încearcă să o etaleze pentru a arăta că pot fi la fel de dure ca bărbații.

„Agresivitatea nu se află nici pe lista mea de recomandări. Recunosc că mai fac și eu greșeala asta din când în când. Câteodată trebuie să fi mai dură, îmi mai pierd și eu cumpătul, dar mi se pare firesc, deoarece, dacă nu se întâmplă asta niciodată, înseamnă că nu ești sincer, că nu te afli în acea zonă de onestitate”, ne mai spune șeful CTP România.

Potrivit ei, trebuie să oferi și feedback negativ și nu este problema mea dacă alții nu pot primi și feedback negativ din partea cuiva.

„Eu pot lucra și cu feedback negativ. Aceasta este și filosofia la noi, la CTP. Există tot timpul un schimb de păreri. Iar una dintre valorile după care m-am ghidat a fost corectitudinea. Am insistat dintotdeauna să fiu corectă, să fac lucrurile așa cum trebuie. Dincolo de faptul că-mi place să fiu corectă, îmi oferă și o liniște suplimentară, știind că am făcut lucrurile așa cum trebuia”, ne-a mai dezvăluit Ana Dumitrache.

Actualul șef la CTP România încă muncește mult, am prins cu greu o fereastră în agenda ei, mai ales în contextul economic agitat actual, dar cu toate acestea, Ana Dumitrache ne spune că-și face timp și pentru plăcerile personale. Jogging-ul și lectura sunt activitățile care o ajută să se deconecteze de la restul preocupărilor sale.

„Îmi place foarte mult să alerg. De asemenea, am tot timpul 2-3 cărți după mine. Citesc și beletristică și cărți istorice, și de business. Am crescut într-o familie în care cărțile au fost mereu prezente. Citesc cărți în orice format, fie că sunt pe hârtie, fie că sunt pe Kindle. Citesc și de pe telefon. Și mă bucură foarte mult când fiica mea vine și-mi spune că vrea cărți. Am prieteni care se plâng că au copii care nu vor să citească, dar fetița mea citește, citește, citește”, ne-a mai povestit cu încântare Ana Dumitrache.

Ca o concluzie, ceea ce mă bucură să descopăr în discuțiile pe care le-am avut cu doamnele cu care am stat de vorbă pentru campania Wall-Street.ro din luna martie, dedicată lidership-ului feminin, dar și din materialele colegilor mei, că femeile care sunt modele de succes au găsit modalitatea de a-și împărți timpul pentru cariera profesională, cu viața personală.

O dilemă pe care multe doamne și domnișoare o au în epoca modernă, în care femeile au fost încurajate să-și construiască propriile cariere profesionale, a fost aceea că nu se pot împărți între viața personală și cea profesională. Unele doamne sau domnișoare cred că trebuie să-și sacrifice idealurile feminine pentru a avea succes în carieră, în timp ce altele se tem de efectele negative pe care le-ar putea avea demersul de a-și construi o carieră asupra vieții personale.

În realitate, există loc pentru toate, iar cu ajutorul Anei Dumitrache aș putea spune că am descoperit și ceea ce ar putea fi cea mai bună recomandare. Una valabilă și pentru bărbați, nu doar pentru femei.

Îndrăznește mai mult, dar concentrează-te pe ceea ce este cel mai important și fii pregătit să muncești. Găsește curajul de a acționa chiar și atunci când ai îndoieli, pentru a profita de orice oportunitate. Ajustează punctul de sprijin al balanței în care așezi viața personală cu cea profesională, astfel încât să echilibrezi nivelul de satisfacție, nu timpul pe care-l aloci celor două componente ale vieții tale. În acest fel, cu siguranță îți vei crește șansele de a găsi împlinire atât în viața privată, cât și în carieră.

Sursa foto: CTP România