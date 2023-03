În redacție sunt cunoscut ca unul dintre colegii care vorbesc cel mai mult, iar Roxana s-a amuzat pe seama mea spunând că Florina are „CV-ul cam cât vorbești tu într-o zi”.

Nici nu aș fi putut începe cu o altfel de descriere activitatea profesională a Florinei Onețiu, antreprenor și specialist în marketing, instructor și autor de carte, de numele căreia se leagă afaceri și inițiative precum Life-Care, Xclusiverse, Unicorp Capital, Academia Femeilor, cartea „Da, și eu pot!”, campanii TV și zeci de articole de presă apărute în România. A fost prezentă ca organizator și speaker la peste 100 de evenimente, unele dintre ele dedicate și mediului antreprenorial feminin.

Lista acesteia de acreditări și de programe educaționale prin care a trecut este și ea prea lungă pentru a fi parcursă în rândurile unui articol, dar putem menționa că a trecut pe la cursuri organizate de universități prestigioase, precum Oxford University, Stanford University sau Frankfurt Business School.

Are deja 20 de ani de experiență în lumea organizațională și antreprenorială, unde a lucrat cu peste 60 de clienți, companii și proiecte antreprenoriale.

Și da, este soția lui Cristian Onețiu, unul dintre co-fondatorii Life-Care, și el antreprenor cu o experiență în business de peste 15 ani și afaceri de peste 100 de milioane euro în portofoliu.

Îți dă impresia că nu a stat nicio clipă în viața ei. În plus, este și mama unei fete de 13 ani.

Fie că ești bărbat sau femeie, în business îți trebuie în primul rând curaj

Prin urmare, nu aveam cum să nu o rugăm pe Florina să ne împărtășească o parte din viziunea ei despre ceea ce înseamnă antreprenoriatul feminin, despre cum se schimbă lucrurile și despre cum a învățat să fie atât de determinată și curajoasă în inițiativele ei.

„Eu cred foarte mult că nu mai contează dacă ești femeie sau bărbat, ca să poți să faci sau nu business. Nu cred că ține de gen, nici de capacitatea, competența sau de abilitățile noastre, cât ține, pur și simplu, în primul rând, de curajul pe care trebuie să ți-l dai singură. Din perspectiva noastră de femei, noi nu prea avem acest curaj. Eu pot spune că am avut norocul să mă nasc într-o familie egală, și chiar matriarhală. Mi s-a spus tot timpul că trebuie să mă descurc singură, să fiu independentă și să nu depind niciodată de nimeni. Adică, mi-a fost clar că eu va trebui să mă descurc, că nu trebuie să mă duc să-mi găsesc pe cineva să mă ajute. Atunci când am avut curajul respectiv am fost doar surprinsă de faptul că am reușit”, ne-a spus tânăra antreprenoare.

Nu ne-a povestit ea, dar a dovedit asta chiar în relația cu soțul ei, care povestea că, la venirea Florinei în București, voia să-i ofere un job la o firmă înființată de el. Chiar Cristian Onețiu povestea că l-a privit de sus și a ales să se angajeze la o altă companie. Mai mult, a fost și o decizie corectă pentru Florina, deoarece acel business înființat de tânărul Cristian nu a rezistat și a dat faliment. Mai mult, Florina chiar a fost un suport pentru el, sprijinindu-l într-un moment dificil în cariera lui de antreprenor. Spre norocul lor, destinul i-a purtat mai târziu către afaceri de succes.

Revenind la discuția cu Florina, ne mai spune că această lipsă de curaj în rândul femeilor, ezitarea de a intra în lumea antreprenorialului, poate că vine și din natura precaută a femeilor.

„În general, femeile caută mai mult acel sentiment de siguranță, prin urmare nu vor să-și ia riscuri neapărat, dar această reticență nu are nicio legătură cu nivelul de competențe. Le pot transmite celor care vor să intre în business, atât femeilor, dar și bărbaților care nu au încredere că o pot face, că își pot asuma riscuri într-un mod ceva mai calculat.

Nici nu este indicat să te arunci cu cap înainte, dar trebuie să ai curaj. Dacă știi ce ai de făcut și ți-ai găsit și curajul de care ai nevoie, deja ai făcut doi pași uriași către un business care îți poate aduce succes”, ne-a mai spus Florina.

Mai departe, antreprenoarea subliniază importanța perseverenței și a consistenței în aplicarea planului de business, iar, dacă știu că ideea și planul sunt bune, să nu se lase descurajați.

Trebuie să fii conștientă că încă există multe prejudecăți

Așa ajungem și la a doua recomandare pe care Florina o are pentru doamnele și domnișoarele care cochetează cu antreprenoriatul, cu ideea de a intra în lumea businessului.

Descurajarea este un fenomen care apare frecvent în lumea afacerilor. Antreprenorii își pierd curajul și încrederea în ceea ce fac, iar businessurile lor ajung să eșueze din cauza asta. În cazul femeilor, riscul este cu atât mai mare, pentru că se vor lovi aproape inevitabil de surse de descurajare.

„Orice femeie trebuie să fie conștientă de faptul că încă există multe prejudecăți. Sunt destule situații în care trebuie să muncești de două ori mai mult decât un bărbat să demonstrezi că ești competentă.

Dacă ești bărbat și ai o idee de business și vrei să faci ceva, este foarte bine. Dacă ești femeie, trebuie s-o explici, s-o demonstrezi, să vii cu cifre, să se vadă că ești competentă. Asta e într-un fel trist, pe drum vin o grămadă de provocări, dar ne pregătește și ne face mult mai puternice”, ne-a mai dezvăluit Florina Onețiu.

Cum se „bate” cu bărbații din Dubai care încearcă să o ignore

Tocmai pentru că sunt femei, ne mai spune Florina, antreprenoarele se vor întâlni cu situații în care li se va spune că nu vor reuși pentru că sunt femei. Iar ea învață și acum lucrurile acestea într-o lume în care femeile nu prea au multe de spus.

„Am dat peste bărbați care nu vorbesc cu tine. Eu trec și acum prin situații de acest gen în Dubai. Sunt o femeie într-o societate musulmană. Există situații în care merg la întâlniri și văd cum bărbații respectivi nu vorbesc cu mine sau nici măcar nu se uită la mine.

Diplomația nu prea a fost punctul meu forte, așa că mă duc și-mi cer dreptul să mă asculte. Le spun:

Uite! Noi, în cultura noastră, ne ascultăm femeile. Aș aprecia dacă am vorbi și ne-am uita unul la altul.

Realizează până la urmă că, venind din cultura mea, am alte așteptări. Se scuză și vorbesc cu mine. Bărbații renunță, totuși, dacă vine o femeie și pune presiune pe ei”, ne mai povestește antreprenoarea română.

Și ne mai subliniază faptul că femeile trebuie să continue să-și susțină ideile și să nu renunțe căutând alte mijloace pentru a-și impune punctul de vedere. Dacă își caută alte pârghii, nu vor fi luate în serios.

Potrivit ei, sunt două variante când dai, ca femeie, peste situații în care ești desconsiderată ca antreprenoare.

„Ce o să fac dacă un om de afaceri din Dubai nu vrea să mă asculte? O să mă supăr și o să mă duc la Cristi să-i cer să se ducă el în locul meu pentru că ăia nu vor să mă asculte? Nu! Caut toate mijloacele să-i explic rațional și cu determinare ce vreau să fac.

Iar dacă nu mă ascultă deloc și refuză să-mi vorbească, nici nu mai are rost să continui. Nu lucrez cu genul acesta de oameni. Adică, dacă am posibilitatea să aleg oameni care au o gândire deschisă, pe aceia trebuie să-i aleg ca parteneri într-o afacere”, a punctat Florina Onețiu.

Totuși, mai spune ea, societatea de acum oferă mai multe drepturi femeilor și că nu trebuie să plece tot timpul cu teama de prejudecăți.

„Există un studiu care spune că echitatea deplină între femei și bărbați va fi atinsă cu adevărat abia peste 250 de ani, dar societatea de acum stă mult mai bine decât în trecut în ceea ce privește drepturile omului.

Eu cred că acesta este cel mai bun moment din istorie în care femeile pot face ceva. Acum este momentul în care putem spune «Let’s do it!». Este momentul în care nu trebuie să le mai fie frică” a mai spus Florina.

Agresivitatea excesivă nu ajută o femeie să se impună în fața unui bărbat

Următorul sfat al Florinei este acela ca femeile să nu exagereze în agresivitate. Determinarea și credința într-o idee de afaceri nu trebuie demonstrate prin agresivitate în fața bărbaților, deoarece s-ar putea să aibă un efect opus celui scontat, să genereze o aversiune și mai mare din partea bărbaților.

„Este o greșeală pe care și eu am făcut-o de multe ori, în care am încercat să par foarte dură și foarte rece, și pot spune că nu m-am simțit bine. Pot fi autoritară în modul în care cer cuiva să facă un lucru, dar fără să jignesc sau să lezez pe cineva, să pară că nu pot înțelege un om”, ne-a mai mărturisit ea.

De altfel, agresivitatea excesivă nu este de folos nici măcar în „confruntările” dintre aceleași sexe, pentru că tocmai atunci se aprind mai tare spiritele, iar atingerea unui consens poate fi compromisă.

Femeile să-și folosească „superputerile” pe care le au

În același ton cu recomandarea de mai sus, Florina Onețiu crede că femeile nu ar trebui să renunțe tocmai la avantajele pe care le pot aduce în zona de business, în zona organizațională.

„Nu trebuie să ne transformăm în altceva, doar ca să avem succes. Nu trebuie să devenim ca bărbații, pentru că fiecare are altceva ca avantaj în arsenalul lui. Femeile nu trebuie să renunțe la aceste superputeri pe care le au.

De exemplu, femeile au o capacitate mai mare de a fi empatice cu oamenii din jurul lor. Este o calitate care aduce un plus foarte mare în zona de lidership”, subliniază Florina.

Femeile trebuie să se susțină mai mult între ele

Cel mai important sfat pentru a susține dezvoltarea comunității de femei puternice în zona antreprenorială și nu numai este acela de a se susține între ele.

Vine oarecum surprinzător într-o epocă în care femeile se adună tot mai mult în organizații și asociații de susținere a sexului frumos în foarte multe domenii de activitate, dar Florina se referă aici la competitivitatea dintre femei.

„Acesta e un lucru pe care l-aș recomanda cu cea mai mare ardoare. Să ne promovăm una pe cealaltă. Să ne evidențiem succesul una celeilalte fără să mai existe această presupusă invidie, că «aia e mai grozavă decât mine».

Putem să facem asta fără să ne gândim în felul acesta. Dacă lăudăm pe cineva că a făcut ceva bine, nu înseamnă că pe noi ne dărâmăm, ci dimpotrivă, ne ridicăm și pe noi. Dacă ne uităm în istorie, vedem că bărbații s-au împins tot timpul pe ei în față. Femeile nu prea au făcut asta”, a mai spus Florina Onețiu.

Mai remarcă și faptul că de multe ori, topurile inspiraționale sunt pline de bărbați, iar ironia cea mai mare este că majoritatea acestor topuri sunt realizate de femei.

Sunt atât de multe femei grozave în lumea asta și trebuie să le scoatem în evidență. Haide să nu ne mai fie frică să ne promovăm și să ne bucurăm una de alta. Florina Onețiu - CEO și cofondator Xclusiverse

