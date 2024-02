M-am întâlnit cu Doru Ristea la un an și puțin de când a preluat mandatul de general manager al Lenovo România, imediat după minivacanța de 1 decembrie, când lumea nu era încă întoarsă cu totul din concediu. Era liniște când am coborat de la metrou, la Aurel Vlaicu, iar liniștea s-a menținut până când am urcat sus, în biroul în care l-am întâlnit pe cel care conduce divizia din România a producătorului numărul 1 de PC-uri din lume.

Dar liniștea nu este caracteristică lui Doru pentru că mintea lui zburdă mereu la muzică, un hobby despre care spune, mai în glumă, mai în serios, că l-ar fi transformat într-o carieră dacă azi ar fi din nou pus în poziția de a alege un nou drum profesional. „Am așa, un regret, că nu mi-am cultivat mai mult pasiunea asta pentru muzică”, spune el.

„Mie îmi place foarte mult muzica, îmi plac toate stilurile, îmi place să ascult fiecare stil, să-l înțeleg cât mai mult. Îmi plac instrumentele și sunt pasionat în special de muzica rock, chiar mai cânt și la chitară, așa în timpul liber, când mă mă lasă și cei din familie să fac zgomot (...) Acum mai e loc să o mențin așa, ca amator, când nu deranjez pe nimeni. Mai cântăm și aici, am cântat și cu colegii într-un teambuilding, m-au provocat”, adaugă râzând.

A venit pregătit pentru o discuție serioasă, cu cifrele la el și cu temele făcute. „Îmi place să vorbesc mai mult despre piață și despre companie și mai puțin despre mine”, îmi spune liderul Leonvo care are la activ mai bine de două decenii de expertiză în vânzări, cât și în industria hardware și cea software. Dar curiozitățile mele erau altele.

Părinții l-au visat inginer, dar el a vrut altceva

Doru Ristea a terminat Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” din Băilești, județul Dolj, la secția matematică-fizică, adică ceea ce mai târziu s-a transformat în mate-info, specializarea pe care o cunoaștem cu toții azi. La fel cum mulți părinți visau ca ai lor copii să devină medici sau avocați, părinții lui Doru sperai ca el și fratele său să apuce pe calea ingineriei, adică la fel ca și ei. Dar Doru a fost cel care a sărit rândul pentru că visa la altceva.

Eu nu mi-am dorit să fac inginerie, deși mi-a plăcut matematica, mi-am plăcut fizica, am avut o pasiune, o am în continuare și chiar mă bucur când copiii mei când mai au câte o temă la matematică să mă provoace și pe mine. Dar nu, n-am vrut să fac o carieră în zona tehnică, cred că sunt suficienți oameni în familia mea care au carieră în zona tehnică, inclusiv fratele meu care este inginer. Dar eu am vrut să fac ASE-ul, am vrut să mă duc în zona asta de business. Doru Ristea, Country General Manager, Lenovo România

A dat admitere la Academia de Studii Economice, unde a intrat la specializarea „tranzacții internaționale”, domeniu în care nu a lucrat, dar a urmat mai multe stagii de practică. „Școala a fost frumoasă, dar n-am aplicat foarte multe din cele pe care le-au învățat atunci”, spune el.

În 2001 s-a angajat la HP, unde a fost Data Quality Administrator, iar un an mai târziu s-a alăturat echipei de la GeCAD Software, compania specializată în producția și distribuția de soluții software, fondată de antreprenorul român Radu Georgescu. A fost Area Business Manager - Western Europe poziție din care gestiona vânzările directe pentru 12 țări diferite din Europa de Vest. Drumurile l-au purtat apoi la Avira Soft, firmă specializată în soluții de securitate IT, apoi din nou la HP.

Și pentru că „Knowledge is Power” („Puterea înseamnă cunoaștere”), experiența acumulată pe aceste poziții i-au dat curaj ca în plină criză economică să schimbe din nou jobul, într-o perioadă în care lumea ținea, poate, cu dinții de locul de muncă și de stabilitatea adusă de acesta, în vremuri tulburi pentru economie și pentru societate. Doru spune că pentru el nu s-a simțit neapărat așa și că a fost, mai curând, „o conjunctură cumva norocoasă” sau „un dram de noroc”. Însă, înainte de noroc, despre care mulți nu cred că există, actualul lider al Lenovo România pune acel moment, întâi de toate, pe seama dorinței lui de a face mai mult și de a se dezvolta.

„Când ești stăpân pe ceea ce faci, ai încredere în tine și ai încredere că poți filtra corect informațiile pe care le ai din jurul tău, din presă, de la oamenii cu care discuți, dar și în momentul în care simți că o companie te dorește cu adevărat și că e un loc unde tu te poți dezvolta mult mai bine, atunci decizia e foarte ușoară. N-a fost o decizie grea, deși aparent, într-adevăr, au fost oameni care mi-au m-au întrebat `Dar tu ești sigur de ce vrei să faci`”, își amintește Doru Ristea.

„E foarte important să te și menții în poziția de lider”

Cariera lui la Lenovo are un sfert de secol fără un an. Își amintește ca prima lui zi la Lenovo a fost în 2010, fix în prima zi din an, când lumea se dezmeticea după Anul Nou. Era un job de sales account manager pe Enterprise Public Sector, poziție în care s-a aflat timp de 12 ani, până să fie numit, în octombrie 2022, Country General Manager, în locul lui Aurel Nețin, moment care a marcat o nouă eră a leadershipului Lenovo România.

„Cele mai multe cărți de dezvoltare personală îți spun că nu trebuie să stai prea mult într-o companie sau, mă rog, că trebuie să schimbi la un moment dat compania. Ei bine, uite că eu sunt de 14 ani în această organizație. Și nu regret absolut nimic”, spune Doru Ristea, care a menținut cu brio linia de creștere a business-ului Lenovo PC Group pe piața românească.

Doru Ristea își amintește cât de mult s-a schimbat compania din momentul în care el s-a angajat la Lenovo și cel în care a preluat cârma organizației. În 2013, Lenovo a devenit lider de piață în industria PC-urilor, poziție pe care și-o menține până în prezent.

„E foarte important să te și menții în poziția de lider. E foarte greu să ajungi, dar este la fel de greu sau poate și mai greu să stai o perioadă atât de lungă (...) mentalitatea mea a fost tot timpul de om care vrea să aibă, să fie un om care vrea să fie în top. Cred că trebuie să avem o mentalitate de învingători, indiferent de poziția sau de jobul în care suntem, să ne dorim să facem lucrurile cât mai bine în acel acel job pe care îl avem și să ne dorim să fim în top, să avem performanțele cele mai bune. Și eu la asta m-am gândit tot timpul”, spune Doru Ristea, care crede că succesul carierei lui se datorează efortului încununat de-a lungul anilor, cât și alinierea obiectivelor sale cu cele ale companiei și ale echipei cu care lucrează.

Sursa foto: Lenovo