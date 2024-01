2023 a fost un an dificil pentru industria IT din România, cu efecte ale concedierilor de la nivel global care s-au resimțit și în țara noastră. La acestea s-au adăugat și modificările privind impozitarea veniturilor de peste 10.000 de lei brut, măsură implementată în toamna lui 2023, ce a început să pună presiuni industriei care a setat pretenții tot mai mari în ceea ce privește salariul și beneficiile, mai ales după pandemie. Cu toate acestea, și în 2024, industria IT dă tonul salariilor din piața muncii, căci aici se regăsesc în continuare cele mai mari salarii din România.