”Duduie” IT-ul românesc în 2024? Cionca: Realitatea este mai gri decât rozul pe care îl văd managerii

Companiile din sectorul industrial și cele din agricultură vor avea vor avea un an 2024 dificil, în vreme ce în IT situația nu este la fel de roz precum mulți manageri o anticipează, consideră Andrei Cionca, unul dintre cei mai experimentați manageri de private equity (PE) din România.

Cu o contribuție la PIB de peste 7% și circa 200.000 de angajați, IT-ul este unul dintre cele mai importante sectoare pentru economia românească. Managerii companiilor din IT sunt printre cei mai optimiști din România cu privire la evoluția din următoarele luni a companiilor pe care le conduc, arată CONFIDEX, un studiu recent realizat de Impetum.

Optimismul managerilor din IT nu este chiar justificat în întregime. Realitatea este mai gri decât rozul pe care ei îl văd Andrei Cionca, CEO Impetum

Indicele Confidex, care arată nivelul de optimism al managerilor din diverse domenii (vezi grafic mai jos), a atins valoarea de 50,4 în cazul companiilor din IT, peste media generală de 48,1.

Companiile de IT din România ar putea fi încadrate în două mari categorii: companiile care oferă servicii adresate firmelor românești și companiile care oferă servicii de software development pentru clienți din afara țării, preponderent din SUA și vestul Europei.

”Companiile de IT care oferă servicii în România nu sunt în criză dar nici nu văd că «explodează». Problema este că dacă te adresezi firmelor românești și firmele românești intră într-o criză, primele investiții tăiate vor fi cele în digitalizare. Este evident că dacă, de exemplu, o societate din industrie intră în criză, aceasta va tăia din servicii și procese, încercând să nu taie din core business, din numărul salariaților”, explică Andrei Cionca.

În plus, CEO-ul Impetum nu vede lucrurile mult mai bine nici în cazul firmelor de IT care lucrează cu marilor companii de tehnologie din occident. Acestea au fost obligate în ultimul an să reducă numărul de angajați și să renunțe la proiecte, asta după ce, pe timp de pandemie, angajaseră ”la foc automat” pentru a face față uriașei cereri pentru servicii digitale.

”În America și vestul Europei noi vedem o criză (n.red. în sectorul IT). În mod firesc, primul lucru pe care companiile occidentale de IT l-au făcut a fost să taie contractele cu furnizorii de servicii. Multe firme de IT din România sunt furnizori de servicii pentru cele din afară, așa că problema devine evidentă. Din acest motiv, consider că optimismul managerilor din IT nu este chiar justificat în întregime. Realitatea este mai gri decât rozul pe care ei îl văd”, a declarat Cionca.

Economia României este salvată de lucrările publice. În companii, situața este… ”delicată”

Cionca anticipează o încetinire a marilor economii din vestul Europei în vreme ce în România situația pare să fie salvată anul viitor de lucrările publice.

”Avem un slow down în Europa de vest și o situație salvată în România de aceste lucrări publice. Pe noi clar ne salvează PNRR și marile lucrări de infrastructură pe bani europeni. În datele macroeconomice «mari» ale României nu se vede o criză datorită acestor elemente. În schimb, la baza economiei, în companii, situația este… delicată”, afirmă Andrei Cionca.

Guvernul României mizează pe o creștere a economiei de 3,4% în 2024, Produsul Intern Brut urmând să ajungă 1.773 miliarde lei (356 miliarde euro).

”Nu cred că am atins minimul acestei perioade economice, adică nu cred că de-acum vom vedea doar creșteri. Suntem și foarte dependenți de piețele străine. Dacă, de exemplu, companiile de tehnologie din America își revin, atunci și companiile de IT locale o vor duce brusc foarte bine. O situație similară este și în industria românească, dependentă în special de Germania și vestul Europei”, menționează Cionca.

Germania s-a aflat în recesiune tehnică în T4 2022 și T1 2023, economiștii BNP Paribas anticipând o contractare a economiei și în T4 2023.

”Trebuie să ținem cont și că urmează un an electoral și este îngrijorător că vor crește cheltuielile sociale. Recentul anunț de majorare a pensiilor ar reprezenta un impact de 25 mld. lei asupra bugetului, lucru care produce îngrijorare în mediul de afaceri. De ce? Pentru că aceste costuri sociale vor trebui să fie probabil compensate cu taxe suplimentare”.

Un alt risc al alegerilor de anul viitor este destrămarea actualei coaliții de guvernare și o posibilă instabilitate politică ce ar putea să urmeze. ”Într-o asemenea situație ne-am anula unul dintre punctele forte ale țării: stabilitatea politică. Bună, rea, cum a fost – a fost o stabilitate ce este mult mai bună pentru economie decât o instabilitate”, afirmă CEO-ul Impetum.

Agricultura încă suferă după scumpirea îngrășămintelor și din cauza valului de cereale din Ucraina

Nu în ultimul rând, situația din agricultura românească va fi delicată în 2025 în condițiile în care mai mulți factori negativi sunt așteptați să lovească simultan firmele din domeniu.

Seria de pierderi acumulate de fermieri a început în 2022, din cauză că prețul mare al gazelor a dus la explozia prețurilor la îngrășăminte.

”Practic, fermierii au cultivat folosind îngrășăminte scumpe, iar la recoltă, în toamna anului trecut, prețurile la cereale au scăzut din cauza influxului foarte mare de cereale ucrainene ieftine. Când cerealele au fost recoltate, fermierii români au fost nevoiți fie să le vândă la prețuri mici, fie să le țină în silozuri și să acumuleze pierderi. Acum apare o nouă problemă: a venit noua recoltă și silozurile erau deja pline cu cereale, așa că fermierii se văd nevoiți să le pună în piață chiar dacă prețurile sunt mici”, concluzionează Andrei Cionca.

În prezent, 70% din cerealele ucrainene sunt exportate prin România.

România s-a aflat printre cele cinci țări ale Uniunii Europene care au cerut insistent la începutul anului Comisiei Europene să accepte prelungirea interdicției de import de grâu, porumb, floarea soarelui și rapiță din Ucraina.

Interdicția a fost valabilă din luna mai până pe 15 septembrie, iar Comisia Europeană nu a prelungit restricția care a afectat Ucraina.

Sursa foto: Shutterstock

