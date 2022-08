Shein este o companie chineză din segmentul Fast Fashion, care lansează piese vestimentare pe bandă rulantă, atrăgând critici cu privire la condițiile de muncă la care sunt supuși angajații, dar și cu privire la impactul pe care-l are asupra mediului înconjurător.

Anul acesta a obținut o rundă de finanțare ce i-a urcat valoarea companiei la 100 de miliarde de dolari, sumă ce o face să valoreze mai mult decât Zara și H&M la un loc, conform the Wall Street Journal.

Anul trecut, a depășit Amazon în SUA ca număr de descărcări a aplicației, iar conform unui raport publicat de Earnest Research și citat de către insider.com, a devenit în iunie cel mai mare retailer de Fast-Fashion din SUA, ca vânzări, depășind H&M, Zara și Forever 21.

De asemenea, retailerul chinez vizează și listarea pe bursă în Statele Unite ale Americii, proces amânat din cauza conflictului din Ucraina.

Promovarea agresivă prin intermediul influencerilor și prețurile extrem de mici au făcut ca brandul să câștige atenția generației Z. De exemplu, aceștia pot găsi rochii până în 20 de euro, încălțări cu 5-6 euro sau lenjerie intimă la 5-6 euro.

Shein livrează în peste 220 de țări la nivel global, printre care și România, unde a adunat doar pe Facebook, comunități cu zeci de mii de utilizatori. Cel mai mare grup dedicat magazinului online are 76.000 de membri, unde românii cer păreri legate de anumite produse, pun poze cu cele cumpărate și se mai plâng din când în când de timpul mare de livrare, de câteva săptămâni în unele cazuri.

Compania și-a desemnat recent un director pentru dezvoltarea business-ului în Europa, conform publicației Moda.es, citată de ecommercenews.eu, care a lucrat anterior pentru H&M, Zara, Burberry sau Salesforce.

Aceasta este una dintre mutările prin care vrea să-și consolideze prezența în Europa, o altă strategie fiind lansarea de magazine temporare (pop-up stores) în Madrid, Barcelona, Londra sau Paris.

Operațiunile retailer-ului chinez de fashion nu sunt lipsite de controverse, acesta fiind acuzat, ca și competitorii din zona de Fast Fashion, de impactul pe care-l are asupra mediului, condițiile precare de muncă pe care le-ar avea furnizorii cu care lucrează, dar și de copierea pieselor vestimentare lansate de alți designeri.

Conform CNBC, o parte dintre producătorii cu care lucrează Shein au fost acuzați de faptul că angajații lor muncesc în condiții periculoase și ajung să presteze și 75 de ore de muncă pe săptămână.

De asemenea, mai mulți designeri acuză retailerul online că le-a copiat până la cel mai mic detaliu piesele vestimentare.

