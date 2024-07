PayPo este o companie poloneză, fondată în 2016, care a intrat pe piața din România la finalul anului 2022. Așa cum wall-street.ro scria la acel moment, Radoslaw Nawrocki, reprezentant PayPo, declara că vrea să investească 20 de milioane de euro în dezvoltarea unei echipe locale în următorii ani, care să aibă între 60 și 80 de angajați.

Pe 19 și 20 septembrie discutăm la ecomTEAM despre modul în care instrumentele financiare schimbă comerțul. Vino și tu alături de noi la teambuildingul ecommerce-ului românesc, pentru 2 zile de paneluri, prezentări, ecomParty și numeroase ocazii de networking. Înscrie-te AICI.

Bogdan Iftemie, business development director al PayPo, a prezentat în cadrul evenimentului dotCommerce, organizat de MerchantPro, cifre înregistrate pe piața din Polonia în ceea ce privește soluția Buy Now, Pay Later.

„Valoarea coșului de cumpărături pentru adoptarea unei soluții de Buy Now, Pay Later, poate să crească undeva între 20% și 40%. Un alt detaliu important este legat de scăderea ratei de abandon a coșului de cumpărături, scăderile în acest caz pot fi undeva până la 20%. Datele pot să difere foarte mult în funcție de categorie și de gradul de implementare pe care-l face comerciantul pentru soluția respectivă”, precizează Bogdan Iftemie, Business Development PayPo.

„Prăjitura este pe masă”: Despre așteptări nerealiste legate de plățile amânate și competiție



Reprezentantul PayPo aduce în discuție și o serie de așteptări nerealiste legate de aceste instrumente, punctând faptul că e clar că o astfel de soluție nu poate aproba comenzi de valoare foarte mare pentru clienții care nu au capacitatea de rambursare.

”Nu poate să crească masiv conversia unui comerciant care nu face niște pași elementari în a-și optimiza website-ul, prezența, comunicarea pe website. O soluție de buy now, pay later, implică executarea unor pași de productivitate, astfel încât când clientul selectează acea soluție să știe exact ce presupune procesul respectiv”, precizează Bogdan Iftemie.

Există mai mulți furnizori de Buy Now, Pay Later pe piața din România, fie că vorbim despre bănci care oferă această soluție, precum TBI Bank sau furnizori precum Mokka, Klarna sau Leanpay. Acesta consideră că prezența a multor jucători internaționali în România ar trebui să le dea de gândit comercianților și că Buy Now Pay Later ar trebui să fie o soluție care nu ar trebui să lipsească din opțiunile de plată pe care le oferă.

„Aceste companii au venit în România pe baza unor analize, cu excelul pe masă, date concrete. Eu dacă aș fi comerciant aș înțelege că este un «must have»(...) Prăjitura este pe masă, dacă o iei faci bani, dacă nu, poți să stai să te gândești”, precizează Bogdan Iftemie.

Sursa foto: UDR Ovidiu