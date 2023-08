Burger Island se deschidea în plină pandemie, pe data de 22 iunie 2021, exploatând o zonă care a crescut enorm în acea perioadă: livrările de mâncare. La doi ani de la inaugurare, restaurantul digital are deja peste 100 de comenzi pe zi, iar acum are planuri mari de extindere atât în online, cât și în offline. Am discutat despre toate acestea cu Iulian Capac, directorul general al Burger Island.

Burger Island a primit premiul Brightest Dark Kitchen din partea Tazz pentru că a demonstrat că nu e important doar să exiști în online, ci și să te adaptezi.

“Povestea Burger Island a început atunci când cei trei acționari au decis să-și pună laolaltă experiența fiecăruia – bucătărie, marketing și contabilitate – și să deschidă un business de livrări de mâncare”, explică Iulian Capac, care are, la rându-i, peste 15 ani de experiență în domeniul HoReCa.

Investiția inițială în acest business a fost de 50.000 de euro, bani folosiți, în principal, pentru renovarea spațiului și pentru echiparea bucătăriei.

“Am pornit direct pe aplicațiile de comandă online, iar în prima zi am avut doar 3-4 comenzi pentru că am decis să nu începem cu oferte. Apoi, odată ce am introdus reduceri și oferte, am crescut de la o zi la alta, iar după prima săptămână am ajuns la 50 de comenzi pe zi”, mai explică reprezentantul Burger Island.

Apoi, odată cu trecerea timpului, comenzile au fost din ce în ce mai numeroase, Burger Island ajungând în prezent la un portofoliu de peste 100.000 de clienți. Și valoarea bonului mediu este în continuă creștere: dacă în 2022 aceasta a fost de 78 de lei, în acest an bonul mediu este de circa 90 de lei.

Iar succesul Burger Island pe aplicațiile de comandă online a rămas foarte ridicat, în prezent, scorul în urma recenziilor clienților fiind de 4,9 dintr-un maxim de 5. Ba mai mult, sunt și clienți care fac 10-15 comenzi pe lună, unii ajungând la peste 100 de comenzi în cei doi ani de activitate ai businessului.

“În 2022 am avut o cifră de afaceri de 2,5 milioane lei, iar anul acesta estimăm să trecem de pragul de 3 milioane de lei. În ceea ce privește profitul net, acesta a crescut de la 2-3% în 2022 până la 5-6% în 2023”, mai spune directorul general al companiei.

Care sunt cele mai vândute produse

Meniul Burger Island este format, în mare, din burgeri, coaste și aripioare, însă produsele sunt modificate și schimbate permanent, în funcție de feedbackul clienților.

„La început, mă ocupam personal de feedbackul clienților, prin telefon. În funcție de părerile lor, am dezvoltat alte produse, iar la unele am renunțat. De exemplu, avem mai multe variante de sharinguri pentru 3-4 persoane sau combouri. În plus, tot la cererea clienților, am introdus nachos sau paste”, mai spune reprezentantul Burger Island.

În topul celor mai vândute produse din meniul actual al Burger Island sunt burgerii Tennessee Burger și Double Trouble Burger, dar și coastele.

Restaurantul fizic Burger Island este doar o chestiune de timp

La doi ani de la lansarea în online, Burger Island își propune să se extindă și în offline și să deschidă un restaurant fizic în zona de nord a Capitalei. Potrivit estimărilor reprezentantului companiei, restaurantul urmează a fi deschis într-un an-un an și jumătate.

“Ne vom extinde foarte mult gama de produse în momentul în care vom deschide restaurantul fizic. Vom avea, de exemplu, fripturi de vită, creveți, mai multe feluri de paste și alte specialități mediteraneene”, explică Iulian Capac, care adaugă că acum sunt în faza de căutare a unei locații potrivite.

Dar Burger Island nu se oprește nici din extinderea în online, deși momentan acoperă, prin intermediul Tazz, o zonă destul de amplă, din Popești Leordeni până în 1 Mai.

“Ne-am propus să acoperim cât mai bine tot Bucureștiul. De exemplu, Militariul este o zonă pe care o vizăm”, mai spune reprezentantul Burger Island.

Sursa foto: Burger Island