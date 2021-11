„Suntem deschiși pentru a ne extinde în orice oraș cu peste 10.000 de locuitori. În prezent, putem ajunge la 200 de unități deschise în România”, a declarat Alex Bratu, country manager România și Bulgaria JYSK, în cadrul retailArena, una dintre cele mai importante conferințe de business dedicate industriei de retail, FMCG și eCommerce.

Acesta spune că în 2022 retailerul va inaugura magazine atât în orașe mici, cum ar fi Băilești, Comănești, cât și în zone dezvoltate din apropierea orașelor mari. Pentru 2022, una dintre prioritățile JYSK este investiția în mentenanța magazinelor și în modernizarea celor vechi de șase ani.

„Online-ul aduce un serviciu și deserviciu în același timp magazinelor fizice. Retailerii trebuie să egaleze experiența pe care clientul o are în mediul online, unde toate produsele sunt prezentate mai frumos. Vom reamenaja magazinele pe care le-am deschis acum patru-șase ani deoarece riscăm să rămânem în urmă și să creăm o distorsiune de percepție pentru clienții care vor intra în magazin și nu vor avea aceeași experiență”, precizează acesta.

Începând din primăvara anului 2018, toate magazinele noi sunt amenajate după noul concept de design. Din cele peste 3.000 de magazine JYSK din lume, 1.000 sunt deja amenajate conform noului concept, urmând ca celelalte să fie modernizate în următorii ani. În România, din cele 106 magazine actuale, 50 sunt încă amenajate după conceptul vechi și urmează să fie modernizate.

„Clienții nu ar trebui să se gândească la creșterea prețurilor, ci la disponibilitatea produselor”

În ultimele luni, au existat scumpiri la electricitate, gaze, precum și la combustibili. Întrebat despre evoluția prețurilor, Bratu a răspuns că această creștere nu va fi una mare, iar adevărata problemă va fi lipsa stocului pentru multe business-uri din piață.

„Noi avem o rețea fizică de 108 magazine, nu trebuie să cerem nimănui permisiune să creștem prețurile. Clienții nu ar trebui să se gândească la creșterea prețurilor, ci la disponibilitatea produselor. O sa vedem în zona home&deco o mulțime de retaileri fără marfă. Nu se va pune problema prețului, ci a stocului”, precizează Alex Bratu.

Deși multe business-uri vor fi afectate de această problemă, Alex precizează că JYSK nu va duce lipsă de produsele home&deco. Acesta spune că nu vor avea probleme cu transportul maritim deoarece licitează înainte produsele, iar marfa de grădină pentru anul viitor, de exemplu, este deja disponibilă în depozitul din Sofia, Bulgaria.

Jysk va angaja, în medie, circa 10 persoane pentru fiecare deschidere de magazin

Alex Bratu precizează că a doua cea mai mare provocare pentru sectorul de retail, pe lângă problema inflației, va fi componenta umană: lipsa forței de muncă.

„Există deja un decalaj mare între cerere și ofertă, nu doar în România. Există această presiune pe salarii, iar angajații vor avea mai multe opțiuni de reorientare, inclusiv în privința pachetelor de pregătire și training”.

Jysk va completa echipa angajând circa 10 persoane pentru fiecare deschidere de magazin în 2022. Retailerul avea 801 angajați anul trecut, potrivit datelor de la Ministerul Finanțelor.

JYSK este un retailer de mobilă și decorațiuni interioare din Europa. Grupul desfășoară operațiuni în peste 50 de țări și numără un total peste 26.500 de angajați și peste 3.000 de magazine. JYSK a intrat pe piața din România în 2007, odată cu inaugurarea primului magazin la Oradea. Rețeaua numără în prezent 108 magazine în România. Compania JYSK este deținută de familia fondatorului ei, omul de afaceri danez Lars Larsen, care are în portofoliu și alte companii, cu o cifră de afaceri anuală de 4,8 miliarde de euro. Cifra de afaceri JYSK este de 4,1 miliarde euro.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu