Vorbim tot timpul despre eforturile companiilor de a ajunge la emisii zero, dar în multe cazuri acestea nu sunt foarte tangibile. Așa că am mers spre una dintre companiile unde investițiile în tranziția verde chiar sunt vizibile, atât pe străzi cât și, în curând, în aer: DHL. Am discutat cu Patricia Coconea, Sales and Marketing Director DHL Express Romania, despre planurile grupului în acest domeniu și despre momentul în care vom vedea și la noi vehicule verzi.

Go Green se numește programul DHL dezvoltat la nivel global pentru a reduce la zero emisiile de carbon generate de activitatea logistică până în 2050. ”Face parte din strategia DHL la nivel mondial de a fi concentrați pe sustenabilitate. Avem și o responsabilitate în calitate de companie logistică numărul unu la nivel mondial față de mediu și față de clienții noștri, să-i protejăm și să investim în sustenabilitate și în proiecte care să facă logistica verde”, spune Patricia Coconea.

Livrări cu avioane electrice, care folosesc combustibil ”verde”

Cel mai nou serviciu este Go Green Plus, care a fost lansat anul acesta la nivel global, în România fiind disponibil din septembrie. Este primul și, momentan, singurul serviciu al unei companii de curierat expres internațional care le oferă clienților posibilitatea de a opta în livrările lor pentru utilizarea combustibilului sustenabil pentru aviație (SAF), în loc de tradiționalul kerosen. ”Avem deja o pondere semnificativă a clienților care au adoptat acest acest serviciu”, precizează Patricia Coconea: până la 15% dintre clienții DHL.

Practic, este vorba despre 12 avioane electrice Alice, comandate de DHL de la compania israeliano-americană Eviation și a căror operare va începe în 2024. Gigantul logistic va fi astfel prima companie din lume care va folosi aeronava cu emisii zero. DHL asigură astfel deja 18,5% din combustibilul sustenabil de aviație produs la nivel global în 2022. Trebuie precizat că nu vom vedea însă avioanele electrice pe aeroporturile din România – cel puțin, nu prea curând.

În România vom vedea van-uri electrice din 2024

Ce investiții în sustenabilitate vom vedea în țara noastră la nivelul DHL? ”Obiectivul nostru este să investim până la 2 milioane de euro în tot ceea ce înseamnă costurile logistice pentru a fi mai verzi”, afirmă Patricia Coconea. ”În România suntem pionieri și pe acest segment.” Iar în următorii ani se va investi și mai mult în acest domeniu.

Practic, în țara noastră investițiile se vor concentra într-o flotă mai verde, prin cumpărarea de vehicule electrice pentru livrări, dar și pe infrastructura de încărcare necesara pentru aceste mașini. ”Va mai dura puțin până când o să le vedem în piață, dar în cel mai scurt timp o să le vedem și în țara noastră”, spune reprezentantul DHL România. Deja la nivel global grupul are peste 30.000 de vehicule electrice. În Europa, compania utilizează camioane ”verzi”, cel mai vizibil exemplu fiind cele pe biocombustibil folosite pentru logistica curselor de Formula 1. Iar în România vom vedea van-uri electrice din 2024.

FOTO: DHL.com

”Investiția în flota electrică este asumată și așteptăm deja livrarea”, ne-a confirmat Patricia Coconea. ”Forța de vânzări va avea vehicule electrice, astfel încât să fim parteneri verzi pentru clienții noștri”.

Scopul este ca toate vehiculele grupului să se electrifice, astfel încât în 2050 să se ajungă la net zero. ”Avem și scutere electrice, și biciclete electrice, practic orice mijloc de de locomoție prin care putem să transportăm coletele clienților noștri într-un mod sustenabil este la îndemâna noastră”, spune reprezentantul DHL România.

Costurile tranziției verzi

Tranziția verde vine însă și costuri. Pentru clienți, acesta pornește de la minim 0,89 lei pe kilogram. Go Green Plus este accesibil atât persoanelor fizice, cât și ofertelor on-spot și partenerilor noștri contractuali, care pot beneficia, dacă doresc, de rapoarte green care să susțină investiția lor în partea de sustenabilitate, detaliază reprezentantul DHL România.

E important să fim pionieri în tranziția verde și să fim cei care dictează această schimbare, cei care impun trendul. Dar este și o responsabilitate, nu doar o un apanaj al liderului.

Patricia Coconea, Sales and Marketing Director DHL Express Romania

Cum astfel de rapoarte devin tot mai importante în contextul raportărilor non-financiare și al reducerii emisiilor Scope 3 (pe tot lanțul valoric), companiile vor deveni tot mai interesate de ele, pentru că vor trebui să își demonstreze angajamentele de sustenabilitate prin date concrete. Iar partenerii acestor companii, fie că e vorba de clienți sau de investitorii, se vor uita din ce în ce mai mult pe astfel de date, deci un astfel de serviciu va deveni un avantaj pentru cei care îl adoptă. ”Vine ca o încredere pe care partenerii lor pot să o aibă în ei, pentru că în final fac ceea ce spun și spun ceea ce fac”, explică Patricia Coconea.

În plus, în următorii ani astfel de investiții vor deveni parte din ”cost of doing business”, pe măsură ce investitorii și băncile, dar și autoritățile, se vor uita la raportările non-financiare cu aceeași atenție cu care se uită la cele financiare. ”Cu siguranță la început este un anumit cost care are un impact. În același timp, având în vedere democratizarea acestor soluții verzi, am convingerea că va fi un un ritm rapid”, spune reprezentantul DHL România”. Deci nu cred că va fi un un cost de evitat ci, din contră, unul asumat și, prin democratizare, va fi unul mult mai simplu de obținut”.

Cum arată lucrurile în România? Suntem mai reticenți față de tranziția verde sau suntem ”early adopters”? ”Cred că avem o viteză de reacție diminuată față de restul țărilor. În același timp, observ o accelerare în în ultima perioadă către sustenabilitate și deschiderea față de inițiative care până până de curând păreau inaccesibile”, conchide Patricia Coconea.

Sursa foto: wall-street.ro