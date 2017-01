Anvelopa Firestone Roadhawk va fi disponibila cu dimensiuni cuprinse intre 15 si 19 inch. Primul set de dimensiuni va fi disponibil in toata Europa incepand cu luna ianuarie 2017.

"Roadhawk se adreseaza soferilor care conduc zi de zi, in orice medii si situatii – in oras, pe autostrada ori pentru naveta, cumparaturi sau pentru a-si duce copiii la scoala. Acesti soferi isi doresc o anvelopa care sa le confere performante de lunga durata in diverse conditii de drum, zilnic: vreme umeda, trafic intens, franare brusca si viteze ridicate pe autostrada. Pe scurt, au nevoie de o anvelopa pe care sa poata conta in orice situatie", spun reprezentantii Bridgestone Europe.

Calitatea anvelopelor Firestone Roadhawk a fost testata si dovedita de TUV SUD, cel mai mare institut independent de tehnologie pentru anvelope din Europa, si a primit recunoasterea TUV SUD Certification Mark.

Cu compusi special dezvoltati si banda de rulare unica, noua anvelopa Firestone Roadhawk a fost proiectata pentru a oferi cel mai inalt nivel de control al vehiculului pe suprafete umede. Anvelopa are cel mai inalt scor de performanta al aderentei pe teren umed: cea mai buna performanta din clasa sa (A). Aceasta o depaseste pe cea a multor branduri din segmentul de anvelope premium.

Pe langa performante excelente pe suprafete umede, testele independente TUV SUD arata ca noua anvelopa Roadhawk ofera cea mai buna performanta si in caz de franare pe suprafete uscate, cu distante de franare cu pana la 3 metri mai mici decat la alti producatori de anvelope.

Roadhawk ofera o performanta mai buna cu pana la 20% in caz de uzura decat anvelopa precedenta, Firestone TZ300. In plus, o alta caracteristica importanta a noii anvelope este carcasa cu o greutate mica conceputa pentru o rezistenta redusa la rulare, oferind conducatorilor auto siguranta unui consum redus de combustilbil.

Avand peste 18.200 de angajati, Bridgestone EMEA opereaza in peste 60 de tari si detine 14 fabrici, un centru de Cercetare & Dezvoltare si un centru de testare.

