Mark Moore a lucrat 30 de ani pentru NASA si este cel mai bine cunoscut pentru lucrarea sa despre vehicule cu decolare si aterizare verticala (VTOL - vertical takeoff and landing). El este cel care l-a inspirat pe Larry Page sa lanseze doua startup-uri care se ocupa cu dezvoltarea tehnologiei necesare creari vehiculelor cu decolare si aterizare verticala, conform News.ro.

Uber are deja un proiect dedicat cercetatorilor in zona masinilor zburatoare, numit Elevate. Mark Moore va ajuta proiectul Uber sa depaseasca obstacolele care stau in calea dezvoltarii acestui tip de vehicule. Cei de la Uber sustin ca scopul lor nu este acela de a construi masini zburatoare, ci de a ajuta aceasta industrie sa se dezvolte mai rapid. Deocamdata, poluarea fonica, eficienta energetica si autonomia acumulatorilor par a fi unele dintre cele mai mari probleme cu care se confrunta cei din aceasta industrie.

Mark Moore este de parere ca obstacolele care stau in calea construirii masinilor zburatoare nu sunt doar de ordin tehnic. Companiile din acest domeniu trebuie sa negocieze cu furnizorii scaderea preturilor pentru componente si, totodata, sa convinga autoritatile sa adopte o legislatie mai permisiva in privinta traficului aerian.

Scenariul celor de la Uber este unul familiar fanilor filmelor science-fiction: vehicule care decoleaza si aterizeaza de pe asa-numitele vertiports, construite in zonele rezidentiale, pe cladirile inalte. Vehiculele ar putea avea o raza cuprinsa intre 80 si 160 de kilometri si ar urma sa fie reincarcate in aer.

Sursa foto: Shutterstock/tanuha2001