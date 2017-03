Dupa lasarea intunericului, accidentele din trafic care implica pietoni au un risc de doua ori mai mare sa duca la un impact mortal.

"Stim ca unii conducatori auto considera ca sofatul pe timp de noapte este o experienta stresanta. Pietonii - uneori distrasi de telefoanele mobile - pot sa intre fara nicio avertizare prealabila pe sosea, lasandu-le chiar si celor mai atenti soferi foarte putin timp de reactie, in special cand acest lucru se intampla in orase. Zi si noapte, Pedestrian Detection (sistemul de detectie a pietonilor) este conceput pentru a ajuta la identificarea celor care se afla pe sosea sau care sunt pe cale de a intra pe aceasta", spune Gregor Allexi, inginer sisteme de siguranta activa in cadrul Ford of Europe.

Potrivit unui sondaj european, 81% dintre soferi admit faptul ca le este frica sa conduca pe timp de noapte, procentul urcand pana la 87% in cazul femeilor. Mai mult de jumatate dintre soferi sustin ca vizibilitatea precara pe timp de noapte este o sursa de stres si mai mult de o treime isi fac griji ca ar putea sa fie implicati intr-un accident. Frica de a lovi un pieton a fost semnalata de unul din cinci soferi participanti la studiu.

In 2014, mai mult de una din cinci persoane decedate in accidente rutiere au fost pietoni, jumatate dintre acestia pierzandu-si viata in urma unor accidente care au avut loc pe timp de noapte. Pentru versiunea imbunatatita a tehnologiei Pedestrian Detection, care acum poate functiona pentru prima data pe timp de noapte, echipa de dezvoltare a muncit dupa lasarea serii, aruncand manechine de dimensiuni umane in fata masinilor in zone de testare cu circuit inchis si testand apoi sistemul pe drumuri publice in orase aglomerate, inclusiv in Paris si Amsterdam.

Cum functioneaza sistemul de detectare a pietonilor

Sistemul Pedestrian Detection proceseaza informatia primita de la un radar localizat in bara frontala si de la o camera montata in zona superioara a parbrizului. In acelasi timp, o baza de date de "siluete ale pietonilor" ii ofera sistemului capacitatea de a distinge oamenii de obiecte precum copacii sau indicatoarele rutiere. Camera inregistreaza la 30 de frame-uri pe secunda, mai multe decat ofera un proiector de cinema. Fluxul video in timp real si unghiul larg de filmare ii permite sistemului sa detecteze pietonii chiar si in conditii de luminozitate scazuta, atunci cand singura sursa de lumina este cea a farurilor.

Daca sistemul detecteaza o coliziune iminenta cu un pieton, il avertizeaza in prima faza audio si vizual pe cel de la volan. Daca acesta nu reactioneaza, sistemul apasa automat franele. Versiunea avansata a sistemului Pedestrian Detection va fi introdusa ceva mai tarziu in acest an pe noua generatie Fiesta, care se afla expusa in aceasta perioada la Salonul Auto de la Geneva.

Pe masura ce masinile autonome vor aparea pe sosele, calatoriile pe timp de noapte vor deveni, evident, mult mai usoare. Anul trecut, un prototip de cercetare autonom Ford Fusion Hybrid a parcurs fara faruri, pe intuneric bezna, un traseu stabilit in Centrul de Testare Ford Arizona ca parte a eforturilor companiei de a dezvolta si de a le oferi clientilor din intreaga lume masini complet autonome.

5 sfaturi pentru soferii care conduc noaptea

- Asigura-te ca suprafetele vitrate si oglinzile sunt curate si nu sunt acoperite deloc cu gheata sau condens.

- Curata toate blocurile optice, asigura-te ca farurile si stopurile functioneaza si pastreaza becuri de rezerva la indemana in masina.

- Pe portiunile de sosea neluminate, foloseste faza lunga. Nu uita sa comuti pe faza scurta cand vezi masini care vin pe sensul opus sau cand ai in fata un alt automobil.

- Nu conduce daca esti obosit sau pentru mai mult de doua ore fara sa faci pauza.

- Programeaza vizite regulate la optician pentru a-ti verifica starea ochilor.