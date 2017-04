„Am purtat in ultimele zile mai multe discutii cu potentiali parteneri locali din industria de aparare alaturi de care sa producem aici, in Romania, blindatul AMV, un produs foarte apreciat de Armata Romana. Daca Patria va ajunge la o intelegere privind programul AMV 8X8, cea mai mare parte a investitiei pe care o va implica procesul de productie va ramane in Romania. Tocmai de aceea, consideram ca propunerea noastra pentru Guvernul Romaniei va fi eficienta din punct de vedere al costurilor si cu valoare adaugata pentru industria locala de profil” a declarat Mika Kari, presedinte Patria.

De peste 15 ani, AMV-urile Patria sunt alegerea mai multor tari din lume precum Finlanda, Suedia, Polonia, Slovenia, Croatia, Emiratele Arabe Unite si Africa de Sud. Un numar de 1.600 de AMV-uri au fost contractate pana in prezent.

Productia blindatelor AMV 8X8 va fi realizata local, cu ajutorul partenerilor romani. Acest tip de abordare faciliteaza un transfer de tehnologie si de cunostinte care va stimula dezvoltarea industriilor de aparare si civila din Romania.

„In primul rand, Romania va putea dobandi o independenta si o capacitate imediata de a raspunde unor eventuale crize datorita faptului ca va putea furniza servicii de mentenanta. In al doilea rand, capacitatile logistice vor fi sporite si imbunatatite. In al treilea rand, industria de aparare va dobandi abilitati de a dezvolta si de a adapta vehiculele in mod autonom. In plus fata de cele mentionate, impactul pozitiv se va resimti si la nivelul economiei romanesti prin stimularea serviciilor conexe generand implicit sute de noi locuri de munca intr-un sector care noi credem ca are potential de crestere”, a declarat Markku Koivisto, vice presedinte.

Transferul de tehnologie este unul dintre atuurile principale ale companiei si cele mai recente povesti de succes includ tehnologizarea companiilor Rosomak SA din Polonia si DDSV din Croatia. Daca Patria va avea oportunitatea de a produse AMV-uri in Romania, in plus fata de transferul de tehnologie, o mare parte a bugetului alocat proiectului cu blindate AMV 8X8 va ramane in tara.

Patria este un furnizor de servicii de aparare, de securitate, de aviatie si solutii tehnologice. Patria este detinut de statul finlandez (50,1%) si de compania norvegiana Kongsberg Defense & Aerospace AS (49,9%). Compania are aproximativ 2800 de angajati.