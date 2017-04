Pasajul de la Piata Sudului, cu o lungime de 356 de metri si inaltime de cinci metri, a fost deschis vineri,i la ora 11.00, si in prezent se circula pe fiecare sens pe cate o banda. Sambata, pasajul va fi inaugurat oficial. Gabriela Firea a declarat, vineri, ca a stabilit o intalnire cu constructorii pasajului, la care ar urma sa ceara deschiderea in totalitate a circulatiei prin pasaj in luna iulie, fiind de neacceptat termenul de 30 octombrie.

Constructia Pasajului Piata Sudului a inceput in primavara anului 2014 si trebuia terminata la sfarsitul anului 2015, dar, pentru ca acest lucru nu s-a intamplat, termenul a fost prelungit pana la 30 iunie 2016. Fiindca nici acest termen nu a fost respectat, reprezentantii municipalitatii au semnat Actul Aditional la Contractul de finantare, prin care administratia este obligata sa incheie lucrarile pana in decembrie 2018.

Firea: Nu acceptam termenul anuntat de constructori, 30 octombrie, pentru deschiderea totala a Pasajului Piata Sudului

Constructorii Pasajului Piata Sudului au anuntat ca termen pentru finalizarea lucrarilor si reluarea in totalitate a traficului data de 30 octombrie, afirma primarul Capitalei, Gabriela Firea. Ea sustine ca nu accepta acest termen si ca daca lucrarile nu vor fi terminate in iulie, asa cum a cerut, contractul va fi reziliat.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat ca a primit, vineri dimineata, o informare de la constructori ca circulatia la Pasajul Piata Sudului se deschide, incepand cu ora 11.00, pe un fir dus si unul intors, intrucat au fost eliberate avizele de la Brigada Rutiera si de la Comisia tehnica de circulatie de pe langa Primaria Generala a Capitalei.

Firea a spus ca a stabilit o intalnire cu constructorii pasajului, la care ar urma sa ceara deschiderea in totalitate a circulatiei prin pasaj in luna iulie, fiind de neacceptat termenul de 30 octombrie.

As dori ca, la intalnirea pe care am stabilit-o deja cu executantii, asocierea de constructori Astaldi si Euroconstruct, sa putem sa venim in fata cetatenilor din Bucuresti cu un termen final pentru acest obiectiv, pentru ca cel anuntat de constructori, 30 octombrie, nu ne multumeste si nu dorim sa-l acceptam. In cazul in care ei vor sustine in continuare acest termen, vom proceda la rezilierea contractului. Sper sa nu se ajunga aici. Sper ca la intalnire sa gasim un termen rezonabil. Adica in timpul verii, sa spunem la mijlocul lunii iulie, astfel incat, in luna septembrie, cand incep scolile, sa se poata circula in conditii decente Citeste si: Gabriela Firea da un ultimatum firmei care executa lucrarile la Pasajul Piata Sudului

Lifturile si scarile rulante vor fi livrate in luna iunie. "In momentele urmatoare se asteapta sa se livreze si ulterior sa se monteze lifturile si scarile rulante. Aceste aspecte ar mai trebui sa fie definitivate ca pasajul sa fie finalizat in totalitatea sa. M-am consultat cu specialistii si am inteles ca nu ar trebui sa dureze foarte mult, de aceea eu vin cu acest termen rezonabil si spun ca nu ar trebui sa se depaseasca mai mult de luna iulie finalizarea sa in totalitate", a spus Gabriela Firea.

Investitia la Pasajul de la Piata Sudului este de 28,3 milioane de euro, din care finantarea europeana este de 18,9 milioane de euro.

Pasajul de la Piata Sudului va avea o lungime de 356 de metri si inaltimea de cinci metri. In plus, vor fi construite pasaje pietonale care vor face legatura cu statia de metrou, iar trecerile de pietoni de la suprafata vor fi desfiintate.

Sursa foto: Octa corp / Shutterstock