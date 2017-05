Proiectul vizeaza construirea a 8 benzinarii cu statii de incarcare de 50 kw, in Bucuresti, pe Centura Bucurestiului, Baia Mare, Campulung Moldovenesc, Valea Oltului, Timisoara.

Prima statie si pentru masini electrice din acest proiect a fost inaugurata in mai in Bucuresti, pe Soseaua Chitilei. Serviciul de incarcare electrica este gratuit.

Alimentarea la statiile de incarcare electrica se efectueaza pe curent alternativ si curent continuu de 22 kw. Pot fi alimentate doua masini in acelasi timp, astfel un vehicul electric poate sa isi incarce bateria la 80% din capacitatea sa in 20 de minute, comparativ cu 7-8 ore timpul necesar pentru incarcarea obisnuita.

"Chiar daca piata automobilelor electrice din Romania se afla intr-o faza incipienta, nu putem ignora preocuparea internationala in ceea ce priveste diversificarea surselor de energie si incercam sa implementam noi tehnologii pentru a ne dezvolta gama de produse si servicii", a declarat Vlad Rusnac, directorul general al companiei Rompetrol Downstream.

Anul trecut, au fost vandute 1183 de masini electrice si hibride, de doua ori mai multe decat in 2015.

Incepand cu 2014, cand a fost initiat proiectul de rebranding al benzinarilor, pana in 2017, valoarea totala a investitiilor KMG International in sectorul de retail depaseste 70 de milioane de dolari.

Printre solutiile care vizeaza protectia mediului se numara iluminarea exterioara si interioara cu LED-uri, filtrele de recuperare a vaporilor la pompe conform reglementarilor UE si conductele de combustibil KPS cu o captuseala dubla care impiedica patrunderea carburantului in peretele conductei, impiedicand astfel scurgerea acestuia.

Statia de incarcare electrica rapida este in linie cu programul strategic al Romaniei, parte din strategia UE in domeniul energiei alternative, fiind un proiect sustenabil destinat sa reduca emisiile de gaze cu efect de sera si costurile legate de combustibil.

Detinut de KazMunayGas, Grupul KMG International desfasoara operatiuni majore in rafinare si petrochimie, retail, trading, upstream si servicii industriale in 11 piete principale. In Romania, Grupul opereaza rafinaria Petromidia Navodari, cu o capacitate de procesare de 5 milioane de tone pe an si cea mai mare unitate de profil, rafinaria Vega Ploiesti - cea mai veche unitate de profil in functiune din 1905, dar si o retea de distributie a carburantilor formata din peste 740 de puncte de alimentare, 230 de statii distributie GPL auto, 9.000 de puncte de distributie butelii si 3 statii de imbuteliere GPL si 6 depozite.

Nivelul total al investitiilor realizate de KMG International in Romania din 2007 si pana in prezent se ridica la 4 miliarde de dolari, in timp ce nivelul contributiilor sale catre bugetul de stat in perioada 2007-2016 depaseste 13 miliarde de dolari.