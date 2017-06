Cel mai rapid model construit de BMW pana in prezent, noul BMW M4 DTM Champion Edition, va fi inmatriculat in Romania anul acesta.

BMW M4 DTM este dotat cu stopuri OLED (organic LED) si dispune de un motor cu sase cilindri in linie cu injectie cu apa, tehnologie M TwinPower Turbo (doua turbocompresoare mono-scroll, injectie High Precision, gestiune variabila a supapelor VALVETRONIC) si sincronizare variabila a arborelui cu came (Double-VANOS).

Capacitatea motorului este de 2.979 cmc, cu o putere de 500 CP la 6.250 rpm si cuplu maxim de 600 Nm intre 4.000 si 5.500 rpm. Acelasi motor echipeaza cele 700 modele din editia limitata M4 GTS si BMW M4 DTM Champion Edition.

Sprinteaza de la 0 la 100 km/h in 3,8 secunde si atinge o viteza maxima, limitata, de 305 km/h.

Cele doua seturi de faruri duble rotunde, cu patru inele coroana, asigura cea mai buna iluminare posibila a suprafetei drumului. Ele combina tehnologia LED (diode emitatoare de lumina) de ultima ora cu BMW Selective Beam (asistent antiorbire pentru faza lunga – oprararea automata a fazei lungi cu reglaj pentru a evita ceilalti paritcipanti la trafic) si farurile adaptive.

Stopurile de forma literei L sunt la fel de distinctive precum designul farurilor. Stopurile OLED inovatoare au avut debutul in productia de serie odata cu BMW M4 GTS, in premiera absolute pentru industria auto, si echipeaza incepand din acest an si BMW M4 DTM Champion Edition.

OLED (diode organice emitatoare de lumina) reprezinta o noua solutie tehnologica care lumineaza pe intreaga lor suprafata, cu un efect foarte omogen - spre deosebire de unitatile LED, care emit lumina sub forma unor puncte. Designul plat al tehnologiei OLED (acestea au o inaltime de doar 1,4 milimetri) si capacitatea de a declansa separat module individuale de lumina deschid noi posibilitati pentru concepte de iluminare si emana prezenta unei precizii exceptionale. Ca atare, stopurile subliniaza latimea partii spate, confera automobilului o aparitie si mai atractiva si mai puternica si asigura evidentierea acestuia atat pe lumina, cat si pe intuneric.