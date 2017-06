Politistii au dat, in doua zile, peste 6.500 de amenzi si au suspendat 372 de permise de conducere, in urma unor controale care au vizat soferii microbuzelor pentru transportul public de persoane si pentru transportul elevilor. Printre abaterile constatate s-au numarat conducerea sub influenta alcoolului, folosirea telefoanelor mobile in timpul deplasarii sau pentru nerespectarea prevederilor legii privind transportul in regim taxi.

In perioada 7-8 iunie, 1.568 de politisti de la Politia Rutiera si 810 politisti de ordine publica au desfasurat o actiune pentru prevenirea accidentelor de circulatie in care sunt implicate autovehicule pentru transportul public de persoane si pentru transportul elevilor, scrie News.ro.

In total, au fost date 6.576 de sanctiuni contraventionale, au fost suspendate 372 de permise auto si au fost retrase 149 de certificate de inmatriculare, precizeaza Politia Romana.Astfel, politistii au aplicat 196 de sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea legislatiei specifice transporturilor rutiere publice si 63 pentru nerespectarea prevederilor privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale soferilor si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora.

De asemenea, au fost date sapte sanctiuni pentru nerespectarea prevederilor legii privind Serviciile de transport Public Local, 77 pentru nerespectarea prevederilor legii privind transportul in regim taxi si in regim de inchiriere si 66 pentru conducerea unui autovehiculul sub influenta alcoolului.

Politia precizeaza ca au mai fost aplicate 109 sanctiuni pentru defectiuni tehnice, 641 pentru neportul centurii de siguranta, 96 pentru folosirea telefoanelor mobile in timpul conducerii autovehiculelor, 40 pentru neefectuarea in termenul legal a inspectiei tehnice periodice si 5.186 pentru alte abateri privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

”In cadrul activitatilor de control, politistii au retinut 372 de permise de conducere in vederea suspendarii dreptului de a conduce autovehicule pe drumul public, dintre care 66 pentru conducere sub influenta alcoolului, iar pentru defectiuni tehnice sau dotari suplimentare au fost retrase 149 de certificate de inmatriculare”, se mai arata in comunicatul Politiei Romane.

Printre cazurile constatate se numara cel al unui sofer baut care conducea un microbuz de transport persoane in judetul Arges, el fiind amendat si fiindu-i suspendat permisului de conducere, cel al soferului unui autobuz pe traseul Targu Jiu – Targu Carbunesti care a plecat in cursa la alta ora decat cea inscrisa in graficul de circulatie aferent licentei de traseu, dar si cel al unui sofer din judetul Mures, care efectua o cursa cu un microbuz de transport persoane si nu emitea bilete de calatorie corespunzatoare tarifelor aferente distantei parcurse de persoanele transportate.