Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut in intervalul ianuarie-mai cu 5,3% fata de perioada similara din 2016, la 6.719.209 unitati, potrivit ACAROM, care citeaza datele ACEA.

In Romania, cresterea inregistrarilor de masini noi a fost de patru ori mai mare decat in UE (+23%). Romania se situeaza pe pozitia 19 in UE, cu un volum de 36.978 autoturisme noi inmatriculate.

Topul tarilor europene este condus de Germania cu un volum de 1.459.333 autoturisme noi inmatriculate (+4.7%), urmata de Marea Britanie cu un volum de 1.158.357 autoturisme (-0.6%) si de Italia cu 958.051 unitati (+8.1%).

In luma mai, inmatricularile de autoturisme noi in UE au urcat cu 7,6% fata de mai 2016, atingand un volum de 1.386.818 unitati. In mai 2017 au fost inregistrate cresteri importante in: Germania (+12.9%), si Franta (+8.9%) iar Marea Britanie consemnand o scadere importanta (-8.5%).

In ceea ce priveste constructorii de automobile, cele mai multe autoturisme inmatriculate in Europa in primele cinci luni din 2017 sunt reprezentate de grupul VW cu 1.619.636 unitati, in crestere cu +3.0%, urmate de grupul PSA cu 691.724 unitati, in crestere cu +1.8% si Grupul Renault cu 690.330 unitati, in crestere cu +8.0% (din care DACIA: 196.103 unitati, o crestere de +11% fata de perioada similara din 2016). Autoturismele produse de Ford au reprezentat pe primele cinci luni din 2017 un numar de 482.639 unitati noi inmatriculate, in crestere cu +4.6% fata de perioada similara din 2016.