Ford Craiova va opri productia modelului B-MAX incepand cu prima parte a lunii septembrie, cu toate acestea nu va face disponibilizari, ci angajari, pentru ca in toamna va lansa in productie crossoverul EcoSport.

"Ford anunta astazi ca, din cauza modificarilor de dinamica din segmentul B, compania intentioneaza sa opreasca productia modelului B-MAX la uzina din Craiova incepand cu prima parte a lunii septembrie. Peste 500 de noi angajati vor fi recrutati pentru a sprijini nevoile zonei de Productie Vehicul. Acestia se adauga celor 976 de angajati deja anuntati in luna aprilie si celor 200 de operatori suplimentari necesari pentru Productia de Motoare. In aceste conditii, numarul de angajati care se alatura uzinei din Craiova in 2017 ajunge la aproape 1.700", au spus reprezentantii Ford Craiova.

Ford a renuntat la modelul B-MAX intrucat considera ca in segmentul B monovolumele sunt inlocuite treptat de SUV-uri si crossovere. De la lansarea sa in 2012, fabrica de la Craiova a produs sub 300.000 de unitati B-MAX.

In acest context se incadreaza SUV-ul de clasa mica EcoSport, care va fi construit pentru clientii din Europa la uzina Ford din Craiova incepand cu toamna acestui an. Investitia pentru productia noului EcoSport se ridica la aproape 200 de milioane euro. In acest moment, Ford EcoSport este produs si exportat din India.

Trei zone-cheie ale Uzinei de Asamblare a Vehiculelor din Craiova au fost semnificativ imbunatatite, iar 220 de roboti noi vor creste eficienta in sectiile de Vopsitorie, Montaj General si Caroserie.

"As vrea sa-i multumesc fiecarui angajat al uzinei Ford Craiova care a contribuit la productia celui mai inovator Multi Activity Vehicle (MAV) construit vreodata: Ford B-MAX. Craiova este o parte solida a viitorului productiei globale Ford, astfel ca sunt foarte fericit sa anunt astazi ca echipa noastra de Resurse Umane analizeaza posturile pe care le vor acoperi cei peste 500 de angajati care vor fi recrutati la Craiova pana la finalul acestui an", a declarat John Oldham, presedinte Ford Romania, intr-o intalnire pe care acesta a avut-o cu angajatii Ford Craiova.

Din 2008, anul achizitiei uzinei din Craiova, Ford a investit peste 1,2 miliarde de euro in operatiunile de productie pe care le detine in Romania. La Craiova sunt produse in acest moment atat polivalentul Ford B-MAX, cat si motorul 1.0 EcoBoost.

In acest moment, numarul de angajati de la Craiova - atat in zona de Productie Vehicule, cat si in cea de Productie Motoare - este de 2.860 de persoane.