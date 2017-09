Clientii business UPS pot gestiona acum retururile fara a fi necesara integrarea de noi tehnologii in cadrul sistemelor IT. Utilizatorii serviciului pot imprima o eticheta de retur direct din platforma de urmarire a coletelor ups.com tracking (web si mobil) si din alertele e-mail.

UPS Returns Manager, disponibil acum in 44 de tari, printre care si Romania, le ofera comerciantilor online un instrument pentru gestionarea retururilor pe o piata globala in care cumparatorii returneaza, in fiecare an, marfuri in valoare de sute de miliarde de dolari. Conform estimarilor din diferite industrii, costurile de procesare a retururilor se incadreaza intre 10%-15% din costul marfurilor vandute.