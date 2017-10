BMW X2 va avea la lansare trei motorizari - sDrive20i (2 litri turbo, 190 CP), xDrive20d 190 CP si xDrive25d (2 litri turbo, 190 si 230 CP). Alte variante atractive ale BMW X2 vor fi adaugate in portofoliul modelului Sports Activity Coupe in prima parte a anului 2018 - sub forma variante X2 sDrive18i cu motor cu trei cilindri si a variantelor X2 xDrive20i, X2 sDrive18d si X2 xDrive18d - toate cu motoare cu patru cilindri.