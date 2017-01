Iti doresti un job intr-un start-up din Dubai? Principala conditie este sa ai sub 25 de ani. Cel mai mare dezvoltator imobiliar din Dubai, Emaar, care are in portofoliu Burj Khalifa, a stabilit o limita superioara de varsta pentru angajatii unui start-up pe care il va sustine, astfel ca aplicantii pentru pozitiile deschise nu trebuie sa depaseasca aceasta varsta.

“25 de viitori lideri cu varste de pana in 25 de ani vor porni si vor conduce un start-up care va duce performanta Emaar la un alt nivel”, se arata pe site-ul viitorului start-up - e25, potrivit CNN.

Cei care vor sa obtina un job in cadrul start-up-ului, despre care nu se stiu inca foarte multe detalii, trebuie doar sa completeze un formular online, in care sa precizeze cateva informatii personale, intre care si detalii legate de educatie si nationalitate. De asemenea, candidatii trebuie sa raspunda in mai putin de 1.000 de cuvinte la intrebarea legata de modul in care ei considera ca Emmar ar putea sa aiba un viitor peste asteptari.

Tot in anunt se mai arata ca aplicantii trebuie sa fi avut performante academice, trebuie sa dea dovada de spirit antreprenorial si creativitate.

Cum in Emiratele Arabe Unite nu exista o lege prin care sa se interzica discriminarea de varsta la locul de munca, angajatorii pot impune conditia privind varsta maxima a potentialilor angajati.

Anuntul destul de elementar in ceea ce priveste cerintele vine in contextul in care lumea araba se confrunta cu una dintre cele mai ridicate rate al somajului in randul tinerilor, la nivel global, cu un nivel de 30,6% in 2015, respectiv mai mult decat dublu decat media globala (12,9%).

Compania Emaar este cunoscuta, in principal, ca fiind dezvoltatorul celei mai inalte cladiri din lume, Burj Khalifa.

Sursa foto: Mila Supinskaya Glashchenko, Shutterstock