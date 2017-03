Musat & Asociatii anunta continuarea programului “Mentor”, prin care invita viitorii avocati sa ia parte la stagii de practica platite in cadrul firmei. Casa de avocatura ofera celor mai buni studenti 10 stagii de practica platite, cu durata de o luna.

Dezvoltat impreuna cu Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti, prin intermediul Asociatiei Studentilor in Drept, programul educational ofera studentilor oportunitatea de a se integra in echipe de avocati cu experienta in mandate complexe.

“Credem ca este un gest firesc sa sprijinim tinerii interesati de o cariera in avocatura sa descopere frumusetea acestei meserii intr-un cadru riguros dar divers. Fiind destinat celor mai buni studenti la Drept din anii III si IV de studiu, programul isi propune sa deschida calea catre o cariera in cadrul firmei noastre viitorilor avocati talentati, cu pasiune pentru meserie si cunostinte temeinice”, a declarat Paul Buta, partener in cadrul Musat & Asociatii.

“Musat & Asociatii Mentor” este un program ce isi propune sa raspunda nevoilor educationale ale profesiei de avocat, sa le ofere studentilor un inceput profesional de calitate, astfel incat ei sa fie motivati sa isi urmeze vocatia dupa ce au inteles cum functioneaza una dintre cele mai mari case de avocatura din Romania.

Indiferent de aria de practica in care studentii isi vor efectua stagiul ca membri ai echipelor Musat & Asociatii (Litigii, Arbitraj, Drept Comercial, Drept Imobiliar, Proprietate Intelectuala, Drept Concurential, Consultanta Fiscala), ei vor fi implicati in probleme de drept interesante si vor avea de rezolvat subiecte ce le vor provoca gandirea si priceperea juridica.

Studentii pot aplica la program prin intermediul Asociatiei Studentilor in Drept, tinerii interesati fiind invitati sa isi trimita documentele de candidatura (CV, scrisoare de intentie, scrisoare de recomandare si o dovada a notelor obtinute in anii de studiu) la adresa de e-mail successusperlabor@asd-ub.ro, sau direct, la adresa de e-mail cariere@musat.ro.

Casa de avocatura Musat & Asociatii este una dintre primele case de avocatura infiintate in Romania, dupa 1 ianuarie 1990. Avand 20 de parteneri si peste 100 de avocati si consilieri, acorda servicii de consultanta in toate sectoarele avocaturii de business, incluzand fuziuni & achizitii, privatizari, drept bancar, energie & resurse naturale, concurenta, drept societar, telecomunicatii & IT, dreptul muncii, fiscalitate, piete de capital, drept imobiliar, dreptul mediului, litigii & arbitraje comerciale, drept penal

Sursa foto: bikeriderlondon, Shutterstock