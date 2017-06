Operatorul de telecomunicatii Orange Romania are un nou director de resurse umane, in persoana Luizei Muller, care o inlocuieste pe Ioana Marcu, incepand cu data de 1 iulie.

Luiza Muller preia responsabilitatile de la Ioana Marcu, care a decis sa dea curs unei noi provocari profesionale. De-a lungul mandatului sau la Orange, Ioana Marcu a avut un rol esential in coordonarea unor proiecte majore, ce au contribuit la cultivarea unui climat intern bazat pe incurajarea performantei, pe atragerea si pe mentinerea de talente in companie.

Cu o experienta extinsa in domeniul financiar, Luiza Muller s-a alaturat echipei Orange Romania in 1998 ca senior accountant si a evoluat in roluri precum accountant coordinator si accounting manager. De aproape noua ani, Luiza ocupa functia de accounting & tax director si este membru in comitetul executiv al Orange Romania.

Ea s-a ocupat de dezvoltarea strategiei si politicilor de contabilitate si taxe si, in paralel, a coordonat numeroase proiecte transversale in organizatie. Mai mult, Luiza Muller a detinut roluri-cheie in diferite procese majore, precum cel prin care Orange Romania s-a transformat in operator convergent. Initiativele demarate au fost de asemenea complementare cu zona de HR, Luiza construind programe in cadrul departamentului Financiar pe zona de mentorat, dezvoltare personala si profesionala, cariera profesionala si activitati de responsabilitate sociala.

In noul rol, Luiza Muller va avea drept obiectiv elaborarea si implementarea strategiilor de resurse umane in cadrul Orange Romania.