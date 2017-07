Statisticile referitoare la piata muncii, cel putin in Europa, arata ca numarul contractelor de munca prin agentii de munca temporara, a contractelor part-time (foarte multe tot prin agentii) si alte forme de munca neconventionale, cum ar fi „self-employmentul”, este in crestere in detrimentul variantei clasice de angajare cu contract-standard, pe perioada nedeterminata, potrivit Revista CARIERE.