Jack Ma este convins ca inteligenta artificiala va schimba lumea. Totusi, fondatorul si presedintele companiei Alibaba, unul dintre cei mai mari retaileri online din intreaga lume, nu crede ca ar trebui sa fim speriati de aceasta noua perspectiva. Insa, in opinia asa, va fi necesar sa ne pregatim pentru schimbari radicale pe piata fortei de munca.

"In ultimii 200 de ani, industria prelucratoare a creat locuri de munca. Dar, astazi, datorita intelegintei artificiale si a robotizarii aceasta ramura a industriei nu mai constituie principalul motor al crearii de locuri de munca", a spus Jack Ma, intr-un discurs la Forumul Bloomberg Global Business din New York City. Potrivit sefului Alibaba, in viitorul apropiat, nu vom mai vorbi despre un anumit lucru "Fabricat in China" sau "Fabricat in Statele Unite", ci...