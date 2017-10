Acestea sunt numai cateva dintre “adevarurile “ carora ar trebui sa li se conformeze antreprenorii daca doresc sa fie si sa ramana pe val. Daca nu… Daca nu, iata ce se intampla: 68% dintre antreprenorii romani s-au confruntat cu cel putin o criza de imagine in 2017. Conform unui studiu GMP PR realizat impreuna cu CITR Group, numarul antreprenorilor care s-au confruntat cu crize de imagine in ultimul an a crescut de la 60% in 2016 la 68% in 2017. Cu toate acestea, 74% dintre ei nu cred ca se vor mai confrunta cu o astfel de problema in viitorul apropiat.

Citeste articolul integral pe Revista CARIERE

Jobul tau are mai multe sanse sa fie vazut de oamenii potriviti pentru tine, daca il promovezi la noi. Posteaza aici.

Sursa foto: Revista CARIERE