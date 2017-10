77% dintre specialistii IT sunt deschisi la ideea de a se intoarce in tara, potrivit unui studiu realizat de DB Global Technology. Dintre cei care nu iau in considerare revenirea in Romania, 40% sunt de parere ca ar fi dificil sa economiseasca bani in tara natala.

DB Global Technology, centrul de tehnologie din Bucuresti al Deutsche Bank, alaturi de Catalyst Solutions, au realizat un studiu pentru a evidentia preferintele lor profesionale, precum si disponibilitatea acestora de a se reintegra pe piata muncii din Romania. Rezultatele IT Community Relocation Survey arata ca 77% dintre respondenti sunt deschisi la ideea de a se intoarce in tara, desi 43% sunt foarte putin sau deloc informati cu privire la evolutia sectorului IT din Romania....