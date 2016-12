Noul act normativ prevede ca medicii rezidenti aflati in primii doi ani de pregatire in rezidentiat pot asista medicul titular de garda in afara programului normal de lucru si pentru aceasta activitate beneficiaza de o indemnizatie in cuantum de 140 de lei/garda.

Aceasta indemnizatie se va acorda pentru un numar de maxim de doua garzi pe luna.

Masura se va aplica si medicilor rezidenti incepand cu anul III de pregatire in rezidentiat, pentru activitatea prestata in afara progamului de la norma de baza, care efectueaza garzi in spitale in care nu sunt organizate doua linii de garda in aceeasi specialitate.

In jur de 7.000 de medici rezidenti ar urma sa beneficieze de aceasta indemnizatie. Deoarece aceasta masura implica alocarea suplimentara de fonduri pentru cheltuieli de personal, Ordonanta de Urgenta nu a putut fi promovata cu sase luni inainte de alegeri conform prevederilor din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicata, unde se stipuleaza ca “nu se pot promova acte normative cu mai putin de 180 de zile inainte de expirarea mandatului Guvernului, in conformitate cu art. 110 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, care sa conduca la cresterea cheltuielilor de personal”. Actul normativ a fost insa finalizat, a obtinut toate avizele necesare si poate fi adoptat de noul Guvern.

