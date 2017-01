Cea mai importanta crestere a fost inregistrata de segmentul preparatelor din carne, unde vanzarile au crescut cu 16% fata de anul precedent. Vanzarile la conserve au inregistrat o crestere de 10% in 2016, fata de anul trecut.

„Anul trecut a fost anul cu cea mai mare crestere a indicatorilor de business, in contextul investitiilor importante in extinderea canalelor de vanzare la nivel national, dar si in marketing si comunicare. 2016 este si un an important pentru evolutia brandului premium Moldova in Bucate, lansat la finalul lui 2015,” spune Vlad Ciuburciu, director de marketing Vascar.

Pentru acest an compania se va concentra pe cresterea numarului de magazine proprii si a ponderii exporturilor in cifra de afaceri a companiei. Vascar distribuie produsele in 250 de magazine din Bucuresti, estimand ca pana la sfarsitul anului sa atinga pragul de 400 de locatii. Ponderea cea mai mare este detinuta de comertul traditional.

In urmatorii 3 ani producatorul vizeaza cresterea ponderii exporturilor de la 7% in prezent, la 14%. Pentru a atinge acest target Vascar isi propune sa se concentreze pe livrarea mezelurilor in mai multe state din Uniunea Europeana, respectiv intrarea pe piata africana pe partea de conserve, declara intr-un interviu acordat wall-street.ro Ciuburciu.

Infiintata in 1984 la Vaslui, Vascar este o companie cu capital 100% romanesc pentru care lucreaza peste 300 de angajati. Producatorul detine o fabrica de procesare la Vaslui si 20 de magazine proprii in regiunea Moldovei. In plus, Vascar produce preparate marca proprie pentru Kaufland, Carrefour, Mega Image si Lidl.