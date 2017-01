Reteaua privata de centre medicale Medsana a incheiat anul 2016 cu cifra de afaceri de 19,9 milioane de lei. Directorul general al Medsana, Vassilis Chaniotis, a precizat, intr-un interviu acordat wall-street.ro, ca investitiile pentru acest an vor ajunge pana la 2 milioane de euro, pentru construirea unui nou centru medical in Bucuresti, suma de 1,7 milioane de euro fiind doar pentru aparatura necesara.

Medsana ofera servicii medicale pe piata romaneasca din 1996 si in prezent are trei clinici in Bucuresti si o alta clinica in Ploiesti. Primul centru medical infiintat a fost Medsana Controceni. “Cea mai mare provocare a acestei companii a fost crearea sistemului medical privat, care nu exista in 1995, lumea nu intelegea notiunea de spital privat. Avantajul pe care-l aveam atunci era ca nu aveam concurenta, dar nici piata nu exista”, a precizat Vassilis Chaniotis, directorul general al Medsana.

Programul de investitii

Compania are 146 de angajati, iar peste 200 de medici sunt colaboratori si are in plan sa se extinda cel mai mult pe piata din Bucuresti, considerand ca este locatia cea mai potrivita.

“Cel mai mult ne axam pe extinderea in Bucuresti, fiind piata mai mare si mai asezata, dar si cererea mai mare. E mai simplu sa construim noi centre in Bucuresti unde avem infrastructura, administratia si medicii, care sunt cei mai importanti. Daca am avea Bucurestiul acoperit suta la suta, ne-am fi indreptat spre orasele mari, Constanta, Timisoara, Cluj sau Brasov”, a spus Vassilis Chaniotis.

In 2016, compania a incheiat cu o cifra de afaceri de 19,9 milioane de lei si estimeaza anul acesta o crestere de 25 %, fara a lua in calcul si urmatoarele investitii. Mai putin de 1% din cifra de afaceri este decontata de CNAS, compania avand putine servicii contractate cu casa de asigurari. Anul trecut a alocat investitii de 600.000 de euro pentru a crea un centru de medicina materno-fetala si fertilizare in vitro, Medsana- Genesis.

“Anul trecut a fost primul an dupa criza economica, unde am putut sa facem investitii si am construit Medsana-Genesis. Anul acesta am hotarat si deja am contractat investitii de 1,7 milioane de euro, cea mai mare investitie pe care am facut-o pana acum si se axeaza pe aparatura medicala de ultima generatie, care nu exista acum in Romania, aparatura de imagistica digitala”, a precizat Vassilis Chaniotis.

Directorul general al Medsana sustine ca investitiile pentru acest an vor ajunge si pana la 2 milioane de euro, punand in calcul si construirea unui nou centru in Bucuresti, suma de 1,7 milioane de euro fiind doar pentru aparatura necesara.

Abonamentele medicale oferite de Medsana

Compania are peste 12.000 de abonati, dintre care 99% sunt abonamente corporate si restul pentru persoane fizice. Sunt 5 tipuri de abonamente standard, iar costurile acestora variaza de la 2 euro pana la 45 de euro (2, 5, 14, 25, 45 euro). Abonamentul de 45 de euro poate oferi servicii medicale si in spitalele partenere din Grecia.

In urma cu cateva zile, a fost lansat un nou pachet de servicii medicale numit concierge medicine, initiat de Intermedicas. Noul pachet ofera servicii in cinci centre medicale private, astfel pacientul are posibilitatea de a alege medicul dorit din aceste centre.