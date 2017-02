Romania a ajuns sa importe, in aceasta perioada, energie electrica, in conditiile in care preturile sunt mai mici la producatorii din unele state din regiune comparativ cu preturile din productia interna, a declarat luni, pentru News.ro, Octavian Lohan, membru al directoratului Transelectrica, monopolul transportului de energie electrica.

In prezent, energia costa in Romania, Ungaria si Slovacia 65,01 euro/MWh, in timp ce in Cehia pretul era de 43,70 euro/MWh. ”Daca exista preturi mai mici in afara, un broker desemnat de cele patru tari care si-au cuplat Pietele pentru Ziua Urmatoare (Romania, Cehia, Ungaria si Slovacia) poate achizitiona energie de pe piata mai ieftina si sa o vanda pe piata mai scumpa, pana se egalizeaza preturile sau pana se atinge capacitatea maxima de transfer intre doua piete. Daca un producator vinde mai scump, el este scos de pe PZU de preturile mai mici din afara”, a spus Lohan, pentru News.ro.

Comparativ, in 12 februarie, la ora 14.00, in Romania, Ungaria, Cehia si Slovacia energia costa 29,9 euro/MWh. Cel mai mare pret se intalnea in Grecia, 48 euro/MWh, iar cel mai mic in Bulgaria, de 25,9 euro/MWh. Luni, la ora 14.00, consumul de energie in Romania se ridica la 8.855 MW, iar productia era de 8.715 MW. Importurile erau de 300 MW, in timp ce exporturile erau de 140 MW. Astfel, cantitatile importate reprezinta circa 3% din consumul de energie al Romaniei. Ministerul Energiei a dat asigurari ca nu exista probleme in asigurarea cu energie electrica.

”In legatura cu informatiile aparute in presa cu privire la incapacitatea Romaniei de a asigura consumul de energie electrica din productie interna, Ministerul Energiei face urmatoarele precizari: Romania nu inregistreaza probleme in asigurarea necesarului de energie din productia interna: exista suficiente unitati de productie si stocuri de combustibili pentru acoperirea intregului necesar de consum al tarii, Romania inregistrand inclusiv disponibilitati pentru export (de exemplu, azi noapte, Romania a exportat in intervalul 3, circa 483 de MWh/h)”, a precizat Ministerul Energiei.

Importul de energie electrica din data de 13 februarie 2017 s-a realizat prin intermediul Pietei pentru Ziua Urmatoare, cuplata cu pietele din Ungaria, Cehia si Slovacia, mai spun oficialii Ministerului Energiei.

”Mecanismul care sta la baza functionarii pietei cuplate este bunastarea sociala a consumatorilor finali: acestia trebuie sa aiba acces la cea mai ieftina energie disponibila. In intervalul sus amintit, energia vanduta in Romania se situa la un pret mai mare decat energia provenita din cuplare (circa 74 de euro / MW – pret Romania fata de circa 71 de euro MW, pret piata pentru ziua urmatoare cuplata)”, a mentionat ministerul.

Astfel, importul realizat in acest interval orar a fost unul in interesul consumatorului final din Romania, arata institutia. ”Reamintim cu aceasta ocazie ca inclusiv in momentele de varf de iarna, in care Romania a inregistrat consumuri istorice de energie, tara noastra a produs circa 10.000 - 11.000 MW/h, asigurand nu doar necesarul intern, ci si cantitati pentru export (circa 1.000 -1.500 MW/h), Romania fiind un factor de echilibru in regiune”, puncteaza Ministerul Energiei.

