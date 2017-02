Aceasta este cea mai inalta pozitie in structura organizatorica a companiei pentru tarile din Europa de Sud-Est. In plus, este prima femeie desemnata sa conduca operatiunile Coca-Cola din cele doua regiuni.

Nicoleta Eftimiu lucreaza in cadrul companiei de 19 ani, ocupand pe rand pozitii precum account director pentru brand-ul Coca-Cola, category manager Stills and New Business Coca-Cola Hellenic, brand manager si director de marketing. Printre proiectele gestionate se numara lansarea Coca-Cola Zero, relansarea Cappy Pulppy, campania Sprite-Control Parental, campania Dorna – Grija pentru Copii, lansarea conceptului global Taste the feeling, lansarea Coca-Cola Lime.

Anterior, aceasta functie a fost ocupata de Petre Sandru care, incepand cu anul acesta, a devenit country manager Coca-Cola Irlanda.

In Romania, Coca-Cola detine si functioneaza pe baza unui sistem propriu, incluzand toate verigile necesare producerii si distributiei produselor catre consumatori. In Romania, Sistemul este format din Coca-Cola Romania (filiala a The Coca-Cola Company, proprietarul marcilor inregistrate) si partenerul sau, Coca-Cola Hellenic (CCH) Romania, care imbuteliaza si distribuie produsele Coca-Cola sub licenta The Coca-Cola Company in Romania.