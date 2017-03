In fata unui mediu de afaceri aflat in permanenta schimbare, concurenta acerba si digitalizarea intensiva, companiile trebuie sa se adapteze rapid si eficient. Anumite inovatii necesita resurse considerabile (atat in timp, cat si financiare) si implica o implementare dificila. Fluxul de documente a fost intotdeauna o bataie de cap pentru lucratorii de birou. La prima vedere, poate parea o neplacere, nimic mai mult. Insa, in realitate, este o problema serioasa, care determina cheltuieli financiare semnificative.

Iata o data statistica: o firma romaneasca medie cu 50 de angajati petrece 480 (!) de ore pe an cu retastarea textelor din documentele tiparite, scanate sau fotografiate. In termeni financiari, acest lucru inseamna aproape 8000 €. 8000 € este o pierdere absoluta si inutila de bani, ce poate fi evitata cu usurinta. Amintiti-va ultima data cand a trebuit sa editati, sa transformati sau sa copiati informatii din documente PDF. Va amintiti cat timp v-a luat sa gasiti o solutie macar acceptabila pentru a gestiona aceasta activitate? Si ati fost multumit de rezultat? Cu siguranta raspunsul la ultima intrebare este „Nu”. Nu fiti surprins: peste 2/3 din lucratorii de birou se confrunta cu probleme atunci cand prelucreaza fisiere PDF, asa ca nu sunteti singur in aceasta situatie.

Indiferent de marimea companiei sau de ramura industriala in care activeaza, acest gen de probleme este frecventa in aproape toate organizatiile. Fluxul de documente este o parte inevitabila a comunicarii interne si externe, iar eficientizarea acestui proces este benefica oricarei organizatii. Din fericire, exista o solutie care poate rezolva problemele mentionate - ABBYY FineReader 14.

Acest software poate face retastarea in locul dvs. de 100 de ori mai rapid decat un dactilograf profesionist. Pe langa transformarea documentelor scanate sau fotografiate in formate MS Office editabile, FineReader reconstituie cu precizie formatarea, tabelele, titlurile etc. Fisierul PDF poate fi editat rapid si usor, iar informatiile necesare pot fi extrase cu doar cateva clicuri de maus.



Diferitele tipuri de licente ABBYY FineReader permit companiilor sa aleaga tipul potrivit de licentiere conform nevoilor lor specifice. De exemplu, o licenta concurenta a ABBYY FineReader 14 Corporate permite instalarea produselor pe toate calculatoarelor din retea, organizatia nefiind nevoita sa cumpere mai multe licente decat are nevoie efectiv. Astfel, aceasta solutie este o alegere inteligenta din punct de vedere economic si va scuteste de cheltuielile inutile.

Atunci cand cumparati un software pentru compania dvs., prima si cea mai naturala intrebare este „Cat de rentabila este investitia?”.

In medie, o organizatie cu 50 de angajati are nevoie de aproximativ 6 luni pentru a-si recupera investitia in ABBYY FineReader 14, rentabilitatea investitiei ajungand la 260% in 2 ani. Se intelege de la sine ca aceasta este o investitie pe termen lung foarte rentabila. Asa ca FineReader nu este doar o solutie eficienta si accesibila din punct de vedere financiar. FineReader va ofera posibilitatea de a usura considerabil viata lucratorilor de birou, crescand astfel considerabil eficienta afacerii dvs.

