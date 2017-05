Vinul romanesc duce o lupta grea sa fie vandut in strainatate, mai ales in restaurante, din cauza imaginii proaste pe care o are Romania in lume si a competitiei care este tot mai mare, sustine Bogdan Meica, specialist dezvoltare si vanzari la Crama Davino.

Davino, desi este o crama mica spre medie, are unele dintre cele mai apreciate vinuri din tara si implicit vinuri de 5 stele, potrivit unei analize locale. Prezent la targul de vinuri ReVino, Bogdan Meica, reprezentant al Cramei Davino, a vorbit intr-un interviu wall-street.ro despre productia companiei, unde si cat de dificil este sa ajunga pe pietele straine si in restaurante cu stele Michelin si cat de des comanda romanii vin in restaurante.

Wall-Street.ro: Care este productia anuala si cat merge la export?

Davino: Pana acum cativa ani eram cea mai mica crama. Am replantat incepand cu 2005, iinsa nu crestem productia. Productia anuala este de 500.000 sticle din 87 hectare. Vinurile Davino sunt 99% in restaurante si restul in cateva magazine specializate si online. Producem cupaje (amestec de soi) din soiuri internationale si soiuri romanesti. din productia totala 15% merge la export, in SUA, Marea Britanie, Australia, Belgia, in general in toate tarile care au o cultura gastronomica dezvoltata, vinurile noastre fiind axate pe gastronomie nu spre consumul zilnic.

WS: Cat de greu sau usor este sa intrati pe piete din strainatate?

Davino: Problema cu exportul nu prea tine de noi. Exportul de vin romanesc creste odata cu imbunatarirea imaginii a Romaniei ca tara in lume. Exista initiative la nivelul industriei viniviticole din Romania, exista grupuri de producatori care s-au asociat si incearca sa faca campanii de promovare. Chiar anul acesta derulam prin asociatia producatorilor premium o campanie in Germania, finantata de Uniunea Europeana, dar daca nu se rezolva problema imaginii Romaniei in afara nici vinul romanesc nu o sa conteze.

In momentul in care ai o imagine proasta ca tara, este deja un dezavantaj fata de ceilalti.

WS: Este vreo tara in care vreti neaparat sa fiti pentru ca acolo vinul se vinde foarte bine si vreti sa ajungeti acolo?

Davino: Cele doua tari in care ne-am dorit cel mai mult sa fim sunt SUA si Anglia Acolo este concurenta cea mai mare, acolo este masura obiectiva a valorii. In Franta si Italia intotdeauna va exista preferinta pentru vinurile locale.

Marea Britanie este a doua tara ca importanta pentru noi, dar este foarte greu, competitia este foarte mare, mai ales daca vorbim de tari care nu sunt producatoare, ci sunt net importatoare ca Germania, Anglia, SUA – cea mai mare piata de vin din lume. Si in momentul in care ai o imagine proasta ca tara, este deja un dezavantaj fata de ceilalti.

Totusi, vinurile Davino isi fac loc si in meniurile restaurantelor din strainatate si inclusiv in restaurante cu stele Michelin, spre exemplu in Belgia – Bruges, Bruxelles, Anvers si in Londra.

WS: Cat de greu este sa fiti prezenti in meniurile restaurantelor cu stele Michelin?

Davino: Din contra, nu este mai greu. Restaurantele cu stele sunt mai axate pe calitate si pe a se diferentia de cealalta mare de restaurante Si atunci somelierii cauta lucruri de valoare, cauta sa ii surprinda pe clienti cu altceva, este mult mai simplu. Cu stelele Michelin este o discutie... sunt restaurante in Bucuresti si in Cluj care ar merita cate o stea Michelin, dar nu le au pentru ca ghidul Michelin nu a venit niciodata in Romania.

Vinurile Davino au aceleasi preturile in restaurantele din Romania si cele din afara. In restaurantele cu stele o sticla porneste de la 40 euro pana la 100 euro si chiar 180 euro. Daca restaurantul nu are stea, preturile se situeaza intre 30 si 120 euro, iar in Romania de la 15 euro la 100 euro.

WS: Cum simtiti comsumul de vin in restaurante? Romanii beau vin la pahar sau prefera la sticla?

Davino: Exista o crestere a consumului in restaurante, oamenii ies din ce in ce mai mult, sunt din ce in ce mai atenti la ce consuma, vor sa invete despre vin. De cativa ani este o efervescenta in industria vinului – exista din ce in mai multe evenimente si degustari de vin. O sa creasca din ce in ce mai mult consumul de vin. In cazul nostru, noi de trei ani vindem cam tot ce producem si nu avem de gand sa crestem productia, doar sa stabilizam clientii.

Top trei orase cu vinuri Davino in restaurante: Bucuresti, Cluj, Timisoara, dar sunt si in orase mai mici, Craiova, Targu Mures, Iasi, Bacau, Satu Mare, Oradea.

WS: Romanii comanda vin la fiecare masa la restaurant sau dimpotriva? Cum stau lucrurile in restaurant?

Davino: Proprietarii sau cei care se ocupa de restaurante au inceput sa popularizeze vanzarea de vin la pahar, iar consumul de vin la masa a inceput sa creasca, dar datorita acestui factor. Si consumul de vin la sticla este in crestere, dar cel mai important lucru a fost abordarea de vin de calitate la pahar pentru ca pana acum restaurantele ori aveau un vin facut de un bunic sau altcineva.

WS: Putem vorbi de cazuri in care clientul comanda vinul care ii place si apoi intreaba ospatarul ce ii recomanda pe partea de gastronomie sau este prea exclusivist?

Davino: Se intampla, este un trend care vine din afara. Oamenii care au o cultura gastronomica foarte dezvoltata comanda mai intai vinul si ulterior aleg ce mananca. In Franta si Germania se intampla, in Romania mai putin, dar incepem sa vedem si cazuri de genul acesta. Nu pot sa zic ca este o regula sau o obisnuinta, dar ne indreptam in directia buna.

Davino vinde mai mult la pahar vinuri entry level, care sunt mai usoare. Brandurile scumpe super premium se vand exclusiv la sticla. Mai exact, doar in 10 restaurante din cele 800 de restaurante si baruri in care se afla produsele Davino vand vin la pahar.

Producatorul de vin Davino apartine omului de afaceri Dan Balan si oenologului Bogdan Costachescu. Davino are podgoriile in zona Dealu Mare, la Ceptura, judetul Prahova.

Sursa foto: Rostislav_Sedlacek/Shutterstock.com