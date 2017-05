Daca inainte te bucurai de un candy bar doar in cadrul unor evenimente private cum ar fi nunti si botezuri, acum, din ce in ce mai multe companii aleg candy baruri fie pentru evenimentele lor interne, fie, pur si simplu, ca un rasfat dulce pentru angajatii lor.

”Candy bar-ul e solutia perfecta cand vrei sa satisfaci toate preferintele de gust in ceea ce priveste deserturile alese pentru un eveniment. in urma unei intalniri in cadrul careia aflam nevoile clientului, precum si a unei sesiuni de degustare, cream impreuna candy bar-ul ideal, adaptat evenimentului.” – Ioana Romanescu, fondator Cupcake Philosophy

In ecuatia succesului intra intotdeauna un desert. De ce? Pentru ca emotia este ingredientul de baza in cadrul oricarui parteneriat. Vrei o emotie frumoasa, iar deserturile sunt garantia acestui rezultat. in cadrul evenimentelor corporate in care vrei sa comunici o schimbare, valorile companiei sau sa motivezi angajatii, candy bar-ul poate fi un bun mesager.

Consultanta

Primul pas in alegerea unui candy bar este consultanta si degustarea. E foarte usor sa te pierzi in multitudinea de optiuni de deserturi, insa cel mai important lucru e sa obtii o armonie atat cromatica cat si gustativa. Pentru alegerea unui candy bar perfect, care sa fie adaptat evenimentului si bugetului, Ioana Romanescu ofera consultanta si degustare gratuita. Fiecare client va putea profita de anii de studiu in Cake Design in strainatate si vasta ei experienta in organizarea de evenimente mici si mari, iar rezultatul va fi un candy bar personalizat, prin care va face o adevarata declaratie de originalitate.

Diversitate

Candy bar-ul este caracterizat in principal de diversitate. insa, acea diversitate trebuie sa fie ca un puzzle in care fiecare piesa este la locul ei pentru a crea o imagine completa. Cupcake Philosophy pune la dispozitie o colectie vasta de deserturi elegante, ce include cupcake-uri, mousse-uri, cake pops, macarons, biscuiti si torturi ce pot fi personalizate atat ca design, cat si ca gust, pentru a fi puzzle-ul perfect pentru evenimentul tau.

Un gust memorabil

Un gust delicios este barometrul unui desert memorabil. De la aceasta premiza pleaca Ioana Romanescu atunci cand testeaza mai multe combinatii de gusturi in cautarea gustului perfect pentru fiecare desert. Pentru a obtine desertul perfect, se fac numeroase teste. Uneori dureaza luni de zile pana cand un desert ajunge pe rafturile magazinului, iar ultima etapa de testare este realizata impreuna cu clientii, care dau feedback-ul cel mai important, ce influeteaza produsul final. intregul proces de eleaborare al deserturilor tine cont de o serie de indicatori de calitate, gust si diferentiere, iar feedback-ul clientilor face parte din ADN-ul fiecarui desert din colectia Cupcake Philosophy.

”Pentru a crea o filosofie a gustului trebuie sa testezi. Fiecare eveniment are specificul lui si fiecare client este important. Cheia e sa creezi un desert care sa devina reprezentantul dulce al amandurora.”, completeaza Ioana.

Poti alege din zeci de combinatii de gusturi, puse in evidenta de ingredientele premium, selectate cu grija din diferite colturi ale lumii. Astfel, vei descoperi cum deserturile Cupcake Philosophy vor fi o poezie a gustului, in care savoarea este subliniata de fructe proaspete, ciocolata belgiana, pastai de vanilie din Madagascar, unt din Normandia, medaliat la Paris, fructe proaspete si multe alte ingrediente alese in functie de calitatea lor de a crea un gust suprem.





Personalizare

Candy bar-ul poate fi ambasadorul gustului dulce din cadrul evenimentul tau. Pe langa gustul rafinat, cromatica si designul creeaza nota finala a unui candy bar. Personalizarea poate fi creata prin alegerea nuantelor reprezentative pentru companie sau in functie de tema evenimentului, dar mai ales prin includerea unor mesaje scrise sau a logo-ului.

”Povestea unui eveniment poate fi spusa prin deserturi, iar semnatura personala a clientului ofera titlul acestei povesti. Pornim de la titlu si impreuna cream un candy bar care sa conduca fiecare invitat intr-o calatorie senzoriala, in care gustul si aspectul desertului devin biletul de intrare,” explica Ioana Romanescu.

Raportul perfect intre gust si design, dar si adaptarea la eveniment a transformat Cupcake Philosopy in prima optiune pentru realizarea candy bar-ului si deserturilor personalizate pentru multe companii mari si mici din Romania. Astfel ca, in prezent, Cupcake Philosophy se mandreste cu un portofoliu mare de clienti din zona corporate.

”Experienta in zona de corporate si pasiunea pentru crearea unor deserturi elegante se impletesc de fiecare data atunci cand fac parte din organizarea unui eveniment pentru o companie. Este foarte important pentru mine ca fiecare client sa se bucure de un candy bar elegant si reprezentativ pentru valorile companiei sale. De aceea, impreuna cu echipa de la Cupcake Philosophy, testam combinatii de gusturi si tipuri de design pana cand obtinem formula dulce care sa seduca de la prima degustare.” – Ioana Romanescu

Cupcake Philosophy

http://www.cupcakephilosophy.ro/

Magazin: Piata Victoriei, Bdul. Nicolae Titulescu,

nr. 4-8, la parterul cladirii America House