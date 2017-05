Dr. Wargha Enayati, fondatorul retelei private de sanatate Regina Maria, are in plan sa deschida in urmatorii doi ani cel mai mare campus medical din Romania dedicat varstnicilor. Campusul va fi pe un teren de 30.000 mp si va cuprinde toate specializarile de care ar avea nevoie un varstnic, inclusiv cazarea. Despre noul proiect si obiectivele acestuia a detaliat Wargha Enayati intr-un interviu exclusiv pentru wall-street.ro.