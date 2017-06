Romfood Trading, unul dintre principalii importatori si distribuitori de produse din peste si fructe de mare din Romania si dezvoltatorul marcii Alfredo Seafood, prognozeaza vanzari in valoare de aproximativ 2,6 milioane de euro (12 milioane de lei) in acest an, in reteaua HoReCa, in crestere cu 20% fata de anul precedent.

In restaurante, cei mai apreciati pesti sunt pestii salbatici oceanici, precum calcanul, doradele regale, tonul si chiar soiurile mai exotice, cum sunt: gruperul, dentexul, halibutul, red snapper-ul. In topul preferintelor romanilor se regasesc si speciile de acvacultura, deja foarte cunoscute, ca: somonul, pastravul, lupul de mare, dorada si crapul de provenienta autohtona. In ceea ce priveste consumul de fructe de mare pe piata HoReCa, clasamentul celor mai solicitate sortimente este alcatuit din creveti, calamar, caracatita si scoici.

„Piata pe zona de HoReCa este extrem de dinamica, iar tendinta de crestere pe care am observat-o in portfoliul de produse Alfredo Seafood, este valabila la nivelul intregului segment. In Romania au inceput sa apara tot mai multe restaurante de inspiratie meditaraneeana sau asiatica, pentru ca exista cerere in acest sens. Oamenii mananca la restaurante in special fructe de mare si pesti exotici, sortimente pe care nu le prea gatesc acasa. Daca segmentul HoReCa isi mentine ritmul de dezvoltare, luam in considerare ca in 2018, sa crestem portofoliul de produse Alfredo Seafood, care sa fie distribuite pe aceast canal. Ma bucura sa vad aceasta evolutie pozitiva, datorata faptului ca romanii au devenit mai deschisi la preparate din ce in ce mai sofisticate pe baza de peste, dar si a unei orientari mai clare inspre consumul de peste la nivel casnic. Mai avem mult pana la dezideratul nostru de minimum o masa de peste pe saptamana, dar aceste miscari ale diferitelor segmente din piata de peste si fructe de mare, ne fac optimisti”, a explicat Mihai Cristian Darmanescu, director general al Romfood Trading.

Circa 15% din vanzarile totale ale Romfood Trading sunt realizate in reteaua HoReCa, in timp ce 35% din produse se distribuie pe canalele de retail traditional, iar 50% sunt orientate catre zona de comert modern, in marile lanturi de hypermaketuri.

Pestii sunt pescuiti in special din Marea Mediterana, Atlanticul de Nord, Marea Nordului si Oceanul Indian, care este cea mai importanta sursa de fructe de mare la nivel global. Anumite soiuri sunt capturate si din arii de importanta secundara din punct de vedere al cantitatii de peste adusa in Romania, cum este Marea Baltica.

In Romania, zonele unde se mananca cel mai mult peste pe segmentul HoReCa, sunt Capitala si orasele situate in apropierea Marii Negre sau a unor rauri importante. Delta Dunarii, Bucurestiul si Constanta raman pe primele pozitii la acest capitol.

Romfood Trading este unul dintre principalii importatori si distribuitori de produse din peste si fructe de mare din Romania. Comercializarea produselor se face prin brandul Alfredo Seafood, creat de Mihai Cristian Darmanescu si lansat in anul 2013.

Sursa foto: Facebook