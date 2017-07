Philip Morris International a anuntat conversia fabricii de la Otopeni intr-o unitate de productie pentru IQOS, in urma unei investitii de 490 mil. euro. Procesul de conversie, care presupune noi utilaje, noi cladiri si extinderea celor existente si angajarea a inca 300 de oameni, va fi finalizat in 2018.

Cea mai mare parte a productiei va lua calea exportului, potrivit reprezentantilor companiei, care nu au precizat insa care vor fi pietele vizate de produsele fabricate la Otopeni. Investitia de aproape o jumatate de miliard de euro, care presupune noi utilaje, noi cladiri si extinderea celor existente, precum si angajarea a inca 300 de oameni, va fi finalizata anul viitor.

”Conversia este prima de acest fel din lume din portofoliul PMI, fabrica din Romania este una dintre cele mai performante la nivel global in cadrul companiei”, spune Branislav Bibic, CEO Philip Morris International Romania.

Romania a fost, acum un an si jumatate, a patra tara din lume in care producatorul de tigarete Philip Morris International a lansat IQOS, un sistem tehnologic care elimina, potrivit declaratiilor reprezentantilor companiei, 90% din efectele nocive ale fumatului de tigarete clasice.

”Zeci de mii de romani au trecut deja la IQOS. In orasele mari din Romania, consumul de ”heat sticks” (tigarile care se introduc in dispozitivul IQOS si care sunt consumate prin incalzirea tutnului, nu prin arderea lui – n.red.) detine mai mult de 1% cota de piata, ceea ce in aceasta industrie este un ritm de crestere uimitor, avand in vedere ca am lansat acest produs la sfarsitul anului trecut in cele mai multe orase din afara Bucurestiului”, declara Branislav Bibic, intr-un interviu acordat wall-street.ro la finalul evenimentului in care a fost anuntata investitia de 490 de milioane de euro in conversia fabricii de la Otopeni, inaugurata in anul 2000 si unde lucreaza in prezent 670 de angajati, intr-o unitate de productie pentru ”heat sticks”.

Canalele de vanzare pentru produsele IQOS sunt, in Romania, aceleasi ca in cazul tigaretelor clasice, iar Philip Morris International Romania lucreaza in prezent la crearea unei retele de magazine dedicate marcii, primul dintre acestea fiind inaugurat, recent, la Cluj.

”Magazinele IQOS nu sunt doar puncte de vânzare, ci locuri în care clientii pot afla despre produsele IQOS, este o tehnologie noua si magazinele sunt gandite sa fie un punct central in geografia locala, un loc in care membrii comunitatii IQOS sa se intalneasca. In Cluj este un loc foarte popular pentru consumatorii de IQOS si pentru viitorii consumatori. Intentionam sa ne extindem cu aceste magazine, vom avea exemple similare in orase mari din Romania”, spune Branislav Bibic.

La nivel global, un numar de 2,9 milioane de oameni au trecut la produsele IQOS, cu o rata de retentie – au incercat o data si au continuat sa consume – de 80%, potrivit lui Christos Harpantidis, Managing Director PMI pentru Grecia, România, Bulgaria, Cipru, Malta, care spune ca ”cererea e mult mai mare decat ne-am asteptat”.

In prezent, produsele IQOS sunt prezente in 25 de piete, pana la sfarsitul anului numarul acestora urmand sa ajunga la 35, potrivit reprezentatilor companiei.