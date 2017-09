„Am avertizat autoritatile de ani de zile ca sistemul de sanatate din Romania se indreapta catre o criza fara precedent. Am vorbit de efectele negative ale taxei clawback asupra pacientilor si industriei si am luptat impotriva lipsei de transparenta a statului roman in ceea ce priveste cheltuielile cu medicamentele. Am aflat acum de la procurori ca, in timp ce statul roman presa producatorii sa finanteze cheltuielile cu medicamente prin taxa clawback, ignorand faptul ca acest lucru ducea la disparitia medicamentelor ieftine de pe piata si falimenta producatorii de medicamente generice, la CNAS acesti bani erau furati”, a afirmat Laurentiu Mihai, directorul executiv al APMGR.

Companiile membre ale APMGR au cerut inca din 2015 un audit independent la CNAS, inclusiv transparentizarea modului de calcul al taxei clawback, dar aceste solicitari au fost ignorate. Producatorii de medicamente au fost obligati sa plateasca sume pe care nu le pot verifica si au existat multe cazuri in care companiile au contestat aceste cifre in justitie si au castigat. In plus, desi APMGR a demonstrat clar ca taxa clawback a ajuns la un nivel nesustenabil pentru producatorii de medicamente generice si medicamentele ieftine sunt cele mai afectate de aceasta taxa si dispar de pe piata, demersurile lor au fost ignorate de autoritati.

In cazul unei decizii finale a justitiei in cazul fraudei de la CNAS, producatorii de medicamente generice vor actiona in justitie CNAS si pe cei vinovati pentru a-si recupera prejudiciul.

„Nu putem accepta si nu putem fi de acord cu furtul, am deveni pur si simplu partasi la aceste fapte. Din pacate, companiile mai pot recupera prejudiciul, pacientii care au disparut, nu”, a adaugat Mihai.

APMGR sustine ca este nevoie ca si institutiile statului roman, Guvernul, Ministerul Sanatatii, sa actioneze de urgenta, altfel vor lasa impresia ca sunt complicii celor care au fraudat romanii. Prin urmare, APMGR solicita Guvernului ca imediat sa dispuna:

Un audit independent la CNAS pentru a se verifica folosirea banului public, inclusiv prin verificarea si transparentizarea datelor folosite in calculul taxei clawback;

Suspendarea imediata a platii taxei clawback pentru medicamentele generice, pentru a se asigura ca medicamentele esentiale pentru milioane de pacienti, raman pe piata, iar locurile de munca din industria locala sunt pastrate. APMGR reaminteste ca medicamentele generice sunt in general medicamente cu pret redus, medicamente folosite in special de bolnavii cronici, de cei in varsta, si se adreseaza unor arii terapeutice de baza precum: boli cardiovasculare si digestive, cancer, boli ale sistemului nervos central si ale aparatului respirator.

Coform Cegedim, 60% din cele peste 2.300 de medicamente care risca sa dispara de pe piata in perioada urmatoare sunt medicamente sub 25 de lei. Multe din acestea sunt produse in Romania, de producatori romani, care produc exclusiv generice. O taxa pe vanzari de 30%, care se adauga unei politici a celui mai mic pret dintr-un cos de 12 tari de referinta, care se adauga obligatiei medicamentului generic de a fi la maximum 65% din pretul medicamentului inovativ al carui generic este, combinata cu fraude in institutii fundamentale ale sistemului de sanatate, nu poate sa duca decat la catastrofa pentru pacienti si faliment pentru industrie.

Companiile membre APMGR au capacitati de productie in Bucuresti, Cluj-Napoca, Targu Mures si Constanta unde se produc peste 1.500 de medicamente generice acoperind clase terapeutice, de la produse antireumatice si antialergice, pana la produse oncologice. Industria generica locala contribuie cu circa 1,5% la PIB, asigurand peste 8.000 de locuri de munca.

APMGR reprezinta principalele companii producatoare de medicamente generice din Romania: Actavis, Accord Healthcare, Amring Pharmaceuticals, Dr. Reddy’s, Egis, Fresenius Kabi, Gedeon Richter, Infomed Fluids, Krka, Labormed, Magistra CC, Medochemie, Mylan, Sandoz, Terapia-a Sun Pharma company, Teva, Zentiva.

