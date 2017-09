Radu Tanase, co-fondatorul lantului de restaurante Calif, a anuntat ca incepe francizarea brandului Condimental de Calif, lansat in luna iunie, in cadrul conferintei Fast Forward Business Summit. Primul restaurant in regim de franciza va fi deschis in aproximativ 4 saptamani, in zona Bucur Obor din Bucuresti. De asemenea, tot in cateva saptamani va fi deschis si al doilea restaurant propriu Condimental, in Victoriei.

Radu Tanase a explicat ca a ales sa francizeze brandul Condimental pentru ca isi doreste sa educe clientela, este un brand care aduce o noutate totala si are incredere ca va avea succes. Taxa de franciza pentru un astfel de restaurant este 15.000 de euro, redeventa lunara este procentuala, iar investitia in restaurant poate varia intre 120.000 si 170.000 de euro, in functie de marimea spatiului si alte criterii. “Avem in plan si extinderea in afara tarii, dar voi...