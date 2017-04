Bancile sunt cele care fac cele mai multe tranzactii de schimb valutar, chiar daca unele practica un curs mai mare, iar motivele sunt lesne de anticipat. Siguranta este unul dintre principalii factori care ii fac pe romani sa prefere o banca de incredere in fata unei case de schimb valutar. Daca ai de schimbat o suma de bani din lei intr-o moneda straina, iata cum poti beneficia de cel mai bun curs valutar, astfel incat sa nu pierzi multi bani la tranzactie, potrivit Forbes:

Negociaza-ti cursul de schimb

Daca ai de schimbat o suma mai mare de bani, este bine de stiut ca exista banci care iti ofera un curs preferential de schimb si comision mic de retragere. Oferta o poti obtine in doar cateva minute, apoi ai la dispozitie un timp pentru a te gandi daca accepti sau nu cursul primit. Daca intri pe acest site util, vei vedea care sunt toti pasii pe care trebuie sa ii urmezi pentru a negocia cursul valutar si suma de la care poti cere acordarea unui curs preferential. Dupa cum observi, acolo gasesti raspunsuri concrete la multe intrebari pe care probabil si tu ti le-ai pus in legatura cu aceste operatiuni bancare.

Schimba-ti banii inainte sa pleci din tara

Cei care au planificata o vacanta sau o calatorie in strainatate vor trebui sa isi estimeze din timp suma de bani de care au nevoie, daca vor sa nu iasa in pierdere. Daca pleci intr-o tara care opereaza cu o moneda mai rar intalnita, va fi nevoie sa dai comanda la o banca, pentru ca majoritatea nu au rezerve zilnice pentru toate monedele de schimb. Dureaza aproximativ 3 zile pentru ca banca sa iti pregateasca banii, asa ca nu astepta pana in ziua de dinaintea plecarii pentru a-ti schimba banii. Tarile care nu opereaza cu euro, dolari sau lire sterline si in care leul nu este o moneda foarte tranzactionata vor efectua, de regula, doua conversii pentru a-ti oferi un pret final si este posibil sa pierzi mult bani la fiecare conversie.

Urmareste evolutia cursului de schimb

Este greu sa anticipezi care va fi evolutia cursului de schimb, insa poti folosi micile fluctuatii de pe piata in favoarea ta. De exemplu, daca observi ca, in ultimele zile, cursul a scazut considerabil, este un bun moment sa iti schimbi banii, astfel incat sa nu pierzi foarte mult la conversie. Cand cursul creste foarte mult, este recomandat sa mai astepti putin inainte sa iti schimbi banii. Banca Nationala a Romaniei intervine pe piata pentru stabilizarea cursului valutar si chiar pentru coborarea acestuia, atunci cand moneda se depreciaza periculos de mult.

Cum se stabileste cursul valutar

Cursul de schimb este comunicat zilnic, la ora 13.00, de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR), insa el nu este stabilit de aceasta institutie. Acesta este determinat de catre evolutia leului pe piata valutara, mai exact de diferentele dintre cerere si oferta. Bancile si casele de schimb valutar isi stabilesc cursul de schimb in functie de datele comunicate de BNR, iar cursul oferit pentru tranzactii difera de la o institutie la alta, in functie de politicile bancare ale fiecareia.

Exista numerosi factori care pot influenta cursul valutar, motiv pentru care este dificil de anticipat evolutia pe termen lung a acestuia. Chiar si analistii financiari pot trage concluzii gresite in aceasta privinta, mai ales daca situatia economica, politica, sociala sau financiara a unui stat se schimba in mod neasteptat. Printre factorii care determina fluctuatiile cursului de schimb se numara stabilitatea politica, performantele economice, conditiile comerciale, actiunile speculative, cauzele de forta majora (evenimentele neprevazute), diferentialul ratei dobanzilor, datoria publica, fluxul de capital, deficitul de cont curent, politicile Bancii Centrale si inflatia.

Sursa foto: Shutterstock/Copyright:Syda Productions