Confederatia Patronala „Concordia”, reprezentativa la nivelul economiei nationale – reuneste cele mai puternice federatii sectoriale din economia romaneasca – isi exprima preocuparea fata de modul in care Guvernul anunta, fara niciun fel de dezbatere sau analiza adecvata, o serie de masuri cu un potential impact negativ asupra economiei romanesti. Confederatia Patronala Concordia reuneste cele mai puternice federatii sectoriale din economia romaneasca, printre companiile membre numarandu-se Petrom, CEZ, E-On, Enel, Romgaz, Transgaz, Nestle, BRD, Holcim, Mol, Raiffeisen Bank, PwC, BCR, Vodafone, Kaufland, Carrefour, Lidl, Mega Image, Dacia.

Modificarile propuse in programul de guvernare, cele mai multe cu aplicabilitate incepand de la 1 ianuarie 2018, care se suprapun peste alte masuri deja anuntate sau adoptate de guvernul anterior in primele sase luni ale acestui an, afecteaza increderea in Guvernul nou investit, producand dezamagire in randurile mediului de afaceri si riscand sa genereze un blocaj pe temen mediu si lung.

Confederatia Patronala Concordia, fidela principiilor dialogului social, considera ca actele normative si orice masuri importante de natura a schimba politicile economice si fiscale existente trebuie sa fie rezultatul unor consultari si dezbateri care sa includa in mod real reprezentantii angajatorilor, contributori majori ai cresterii economice si platitori de taxe si impozite.

Risc major de destabilizare economica

”Lipsa dialogului si a fundamentarii prin studii de impact corespunzatoare, care sa preceada aceste propuneri, denota, din pacate, o anumita incoerenta in actul guvernarii, cu risc major de destabilizare macroeconomica. Astfel de experiemente pot anula avantajul de crestere economica de care Romania a beneficiat in ultimii ani, cu efecte negative semnificative asupra tuturor angajatilor, atat din mediul privat, cat si din sectorul public”, spun, intr-un comunicat de presa, reprezentantii Confederatiei Concordia, precizand ca anuntarea intempestiva a unor modificari radicale ale sistemului de impozitare fara un dialog prealabil real cu patronatele si sindicatele, mai ales cand acest dialog este proclamat chiar in Constitutia Romaniei, reprezinta, spre ingrijorarea si dezamagirea mediului de afaceri, o dovada de nepasare privind relatia cu partenerii sociali, o desconsiderare a misiunii acestora de a contribui, cu profesionalism si responsabilitate, la sustinerea unui act de guvernare in interesul general al societatii.

”Solutia, credem noi, nu trebuie sa fie aceea de a impovara pe cei care performeaza, prin masuri de genul taxei de solidaritate si a impozitarii suplimentare a firmelor, ci de a le asigura un cadru economic si investitional corect si stabil si de a combate orice forme de concurenta neloiala, mai ales evaziunea fiscala”, mai spun reprezentantii confederatiei.

Patronatele membre ale Concordia sunt extrem de preocupate de propunerea schimbarii impozitului pe profit cu cel pe cifra de afaceri, mai ales in contextul legislatiei comunitare. Relatiile comerciale ale Romaniei vor fi afectate si in considerarea celor peste 100 de conventii privind evitarea dublei impuneri, generand multiple incertitudini.

”Consideram ca prin implementarea unor astfel de masuri, politica fiscala se afla pe o traiectorie nesustenabila care va necesita fie un deficit bugetar mai mare, fie impozite mai mari. Deficite mai mari conduc la costuri de finantare mai mari, iar cresterea impozitarii afecteaza serios competitivitatea economica a Romaniei, in lipsa altor mecanisme de stimulare a performantei”, mai spun reprezentantii Confederatiei Concordia.

Nivelul de trai nu poate fi crescut prin solutii simpliste

Cresterea brusca a salariului minim va afecta in primul rand zone mai putin dezvoltate economic, crescand riscul somajului si transferand si mai mult forta de munca intr-o zona gri-neagra, diminuand astfel posibilitatea colectarii de impozite si afectand stabilitatea sistemului national de pensii si alte asigurari sociale.

”Desi cu totii ne dorim cresterea salariilor, aceasta trebuie corelata cu o crestere a productivitatii muncii si cu masuri pentru stimularea angajatorilor de a investi si mai mult in economie, astfel incat efectul sa fie o crestere vizibila a nivelului de trai si nu doar un transfer in pretul bunurilor si serviciilor. Cresterea nivelului de trai in Romania e un deziderat comun, insa acesta nu poate fi realizat prin solutii simpliste: cresterea salariului minim sau cresterea salariilor publice prin impozitarea cifrei de afaceri a companiilor. Prosperitatea se poate atinge doar printr-o strategie coerenta de crestere economica prin investitii in educatie, sanatate, infrastructura si tehnologie”, se arata in comunicat.

Mutarea contributiilor sociale in sarcina angajatului trebuie gandita si calibrata foarte atent, astfel incat sa nu produca dezechilibre majore. Membrii Concordia nu considera oportuna introducerea impozitului pe venitul global, mai ales intr-o perioada marcata de cresterea semnificativa a cheltuielilor bugetare.