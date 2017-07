Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, sustine ca acesta este un program care va permite companiilor din Romania sa se internationalizeze, sa participe la targuri si misiuni in strainatate pe cont propriu.

“Lucrul acesta nu s-a intamplat pana acum. Companiile urmau sa mearga, intr-o forma sau alta, la targuri prestabilite si urmau sa fie 5 , 7 sau

10 companii. In cazul in care nu se intrunea acest numar, nu se mai mergea. Bugetul alocat pentru programul programul de internationalizare este de 71 de milioane de lei, pe mai multi ani. Pentru 2017, bugetul este de 5 milioane de lei”, a explicat Laufer in cadrul unei intalniri cu reprezentantii IMM-urilor.

Suma maxima pentru o firrma este de 50.000 de lei pe an

Potrivit acestuia, principiul alocarii sumelor este “primul venit, primul servit, dupa analiza companiilor”, iar suma maxima este de 50.000 de lei, anual, pentru o firme, cu o contributie proprie de 10%.

Finantarea se acorda pe categorii de activitati, cea mai mare suma urmand a se aloca pentru participarea individuala la un targ international, cu stand propriu, maxim 30.000 de lei.

Oamenii de afaceri considera ca suma este infima si fac apel la Guvernul Romaniei sa aloce bugete serioase pentru a impulsiona exportul, unul dintre cei trei piloni importanti ai cresterii economice, alaturi de consum si investitii.

Valvis (AOAR): Eu aloc doar pentru firma mea 4 milioane de euro anual pentru promovare

“Cand este vorba de industria alimentara sau de servicii este foarte importanta o dimensiue - la orice consumator la nivel international, impreuna cu produsul merge si imaginea tarii. Nu se cumpara un vin international, daca nu stii de unde este. Nu se cumpara un produs alimentar, daca nu stii de unde este. Nu se vinde turismul, daca nu se stie brandul tarii. Consider inadmisibil ca efortul statului pentru barandul de tara, pentru promovarea imaginii Romaniei, sa fie anual la un nivel de 2 milioane de euro, cand numai pentru societatea mea eu am acordat 4 milioane de euro. Este inadmisibil ca atunci cand vorbim de creterea economica sa vorbim de fiscalitate si sa nu vorbim de al treilea pilon, exportul. Eu fac un apel la orice guvern al Romaniei, fac un apel la Guvernul Tusose, sa aloce bugetele pentru a creste al treilea pilon al dezvoltarii economice”, a declarat recent vicepresedintele Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR), Jean Valvis.

Potrivit unui comunicat al Executivului, prin programul de internationalizare se finanteaza: participari individuale la targuri si expozitii internationale, organizate in strainatate, cu stand propriu, participari individuale la misiuni economice organizate in strainatate, crearea identitatii vizuale a unui IMM (marca, sigla, slogan), realizarea unui site pe internet/ aplicatie pentru mobil, pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor promovate, in limba romana si limba engleza/ alta limba de circulatie internationala, participari ale angajatilor la cursuri de pregatire, in tara si/ sau in strainatate, in domeniul tehnicilor de promovare a produselor/ serviciilor pe noi piete, analize si studii de piata etc.