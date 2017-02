Bancile din Romania au tehnologie si resursele necesare de a adopta cele mai noi tehnologii din domeniul digital, in contextul in care noile tehnologii va ajuta sectorul bancar sa-si loializeze clientii si vor contribui la reducerea economiei subterane, a declarat joi presedintele Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Sergiu Oprescu, in cadrul conferintei Digital Banking & Insurance, organizata de revista The Diplomat.

Oprescu a subliniat ca sectorul bancar romanesc intelege foarte bine avantajele aduse de procesul de digitalizare.

”Avem infrastructura necesara si vrem sa fim in prima linie in adoptarea noilor tehnologii. Digitalizarea va duce la o fiscalizare a economiei negre si gri si va ajuta bancile sa-si loializeze clientii”, a spus Oprescu, care este si presedinte al subsidiarei din Romania a bancii elene Alpha Bank, citat de News.ro.

Presedintele ARB a avertizat ca Romania ocupa ultimul loc in Uniunea Europeana (UE) din punct de vedere al performantei masurate de indexul Digital Economy and Society Index (DESI). Totusi, Romania faci pasi rapizi pentru a recupera decalajul fata de celelalte tari. ”Desi suntem pe ultimul loc, suntem in categoria catching up, nu lagging behind. Avem avantajul ca viteza de croaziera este peste media UE”, a explicat Oprescu.

Potrivit DESI, Romania sta bine la capitolul conectivitate, locul 23, dar are probleme in ceea ce priveste utilizarea capitalului uman, locul 27, si utilizarea internetului pentru banking si shopping, locul 28.