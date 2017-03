Jumatate dintre cele peste 160.000 POS-uri existente in piata la finalul anului 2016 aveau tehnologia contactless, iar implementarea legii cash-back a dus la accelerarea ritmului de instalare, in ultimul trimestru de anul trecut fiind instalate circa 9.000 de POS-uri, a declarat Catalin Cretu, director general pentru Romania, Croatia, Malta si Slovenia in cadrul Visa.

"Circa jumatate din cele aproape 162.000 de POS-uri existente la finalul anului trecut includ tehnologia contactactless. In plus, toate terminalele de plati nou instalate in prezent in Europa sunt contactless, obiectivul fiind ca pana in 2020 intreaga retea europeana de POS-uri, inclusiv cea din Romania, sa accepte astfel de plati", a explicat Cretu.

In plus, managerul Visa se asteapta la accelerarea ritmului de crestere a platilor cu cardul in urmatorii ani, avand in vedere adoptarea rapida de catre romani a platilor contactless si online, dar si a platilor cu cardul de taxe, impozite si utilitati.

Cretu precizeaza ca numarul platilor contactless cu carduri Visa s-a dublat in primele noua luni ale anului trecut, de la 10% la 20%, si a ajuns ca una din cinci plati cu cardul la POS sa fie contactless.

Totusi, platile cu cardul raman la un nivel redus comparativ cu alte piete, de pana in 10% din totalul cheltuielilor de consum ale romanilor. "Chiar daca numerarul continua sa joace un rol important in economie, este de remarcat faptul ca numarul platilor cu cardul a devansat numarul de retrageri la bancomat inca de la finalul anului 2015, iar anul trecut valoarea platilor in magazin a ajuns la un sfert din valoarea totala a retragerilor de numerar", concluzioneaza Catalin Cretu.

Citeste integral pe Wall-Street PRO o analiza despre evolutia platilor electronice in 2016 si obiceiurile de plata ale romanilor.