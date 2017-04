Europa cu mai multe viteze exista deja, avand in vedere ca unele tari sunt membre ale zonei euro, altele nu, iar altele nu sunt nici macar in Schengen, sustine guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. Insa riscul pentru Romania in situatia “oficializarii” acestei stari de fapt este sa intareasca si mai mult barierele deja existente intre ea si statele dezvoltate ale Uniunii.

“O Europa in mai multe viteze este o realitate: avem o zona euro cu o parte din state, state care nu sunt in zona euro, state care nici macar nu sunt in zona Schengen. Deci aceasta este realitatea. Inteleg discutia intr-un singur sens: sa nu punem bariere, sa nu consolidam aceste bariere, sa nu le intarim, ci sa facem de asa maniera incat politicile sa duca la subtierea acestor bariere si eliminarea lor intr-o anumita perspectiva. Cred ca pentru noi, romanii, la cei 10 ani de la aderare (…) preocuparea principala este sa tinem cat se poate de drept acest drum. Vedeti ca el are multe obstacole, unele din interior, altele din exterior, si sa intensificam eforturile de convergenta intr-o maniera cat se poate de echilibrata”, a explicat guvernatorul BNR.

Referitor la parcursul Romaniei catre zona euro, Isarescu a explicat ca isi mentine opinia potrivit careia o tinta ar constitui o ancora pentru politicile interne ale tarii, dar, in prezent, stabilirea unei tinte ar fi atipica.

“Mai are vreo tara tinta de aderare? Ar fi atipic sa (vina Romania acum cu o tinta –n.r.). Sau tintele sunt stabilite cu alte cuvinte, de tipul “cand se va ajunge la 90% PIB pe locuitor din media UE”. Fostul guvernator al bancii centrale a Poloniei a avut un raspuns mult mai dur: nu poti sa intri intr-o casa daca ea este in flacari. Nu ii impartasesc punctul de vedere, dar nici nu pot sa il resping in totalitate”.

Sursa foto: Agerpres Foto