"In ceea ce priveste acest scandal despre nationalizarea pensiilor private, este pornit de la Misu Negritoiu care este presedintele ASF, care stie foarte bine ca in foarte scurt timp Parlamentul va demite conducerea ASF, pentru ca ceea ce se intampla acolo este foarte grav si au de suferit clientii romani si asiguratii romani”, a declarat Liviu Dragnea, potrivit News.ro.

Presedintele Camerei Deputatilor a mai spus ca „Guvernul Romaniei ar trebui sa ceara explicatii la Ambasada Olandei si la Guvernul Olandei si la conducerea ING din Olanda pentru ca ceea ce a facut aceasta companie de asigurari in Romania poate puteau sa o faca intr-o colonie sau intr-o fosta colonie olandeza”.

In Romania nu este permis asa ceva. Nu poti sa pornesti un asemenea scandal din nimic pentru ca nu a existat nici in programul de guvernare, nici vreo discutie in Guvern, nici vreo discutie in coalitie sau Parlament despre asa ceva Liviu Dragnea

Liderul PSD a sustinut ca „ceea ce a facut aceasta companie de asigurari este nepermis”.

„Din punctul meu de vedere, ASF, Guvernul si Ministerul de Finante trebuie sa actioneze foarte dur pentru ca trebuie sa fim exemplu si pentru celelalte multinationale care fac zeci de miliarde in Romania si care isi bat joc de romani si de statul roman. Nu exista o astfel de discutie nici macar informala din punctul nostru de vedere”, a subliniat presedintele PSD.

Dragnea: declansam procedurile pentru demiterea conducerii ASF

Intrebat daca presedintele ASF, Misu Negritoiu, nu ar fi trebuit deja demis daca a furnizat informatia potrivit careia se urmareste nationalizarea pensiilor private, Liviu Dragnea a spus: „In zilele urmatoare noi o sa declansam procedurile parlamentare pentru a demite toata conducerea ASF”.

El a mai spus ca aceasta informatie poate sa duca la prabusirea unui sistem, lucru care este nepermis in Romania.

„Eu vreau sa revin la aceasta companie de asigurari. Deci nu ai niciun fel de informatie oficiala de la Guvern, nu suni la Guvern sa verifici daca asa ceva exista in intentia Guvernului si incepi sa trimiti sute, mii de mail-uri incitand clientii bancii sau clientii asigurati la proteste. Asa ceva nu se poate. O asemenea informatie poate sa duca la prabusirea unui sistem. Sa nu creada cineva ca se poate glumi cu asa ceva, se poate introduce panica in Romania”, a precizat liderul social-democratilor.

PSD face ancheta parlamentara

Presedintele Camerei Deputatilor a mai spus ca PSD intentioneaza sa faca o comisie de ancheta parlamentara care sa stabileasca de unde a pornit informatia privind nationalizarea pensiilor private.

„Daca Parchetul General nu se autosesizeaza, si nu am mari sperante pentru ca au alte preocupari, vom face si aici o comisie de ancheta parlamentara care sa cheme pe toti cei implicati si sa ne spuna aceasta companie de unde a primit aceasta informatie. Nu putem lasa lucrurile asa”, a conchis Liviu Dragnea.

NN si-a avertizat clientii despre o eventuala decizie de nationalizare a fondurilor de pensii private

Fondul de pensii NN si-a anuntat clientii carora le administreaza pensia privata obligatorie ca in ultimele saptamani au existat discutii in spatiul public privind o eventuala decizie de nationalizare a fondurilor de pensii private si le recomanda sa se informeze despre contextul pietei.

NN Pensii este cel mai mare fond de pensii private obligatorii din Romania, cu active totale de 12,09 miliarde lei (2,68 miliarde euro), conform ultimei raportari catre ASF, la nivelul lunii februarie. NN s-a desprins din grupul ING in 2014, NN Group devenind o companie independenta pe 2 iulie 2014 printr-o oferta publica initiala (IPO).

Intr-un mesaj cu titlul "Pensia ta privata in centrul dezbaterilor politice", Fondul de pensii NN simte insa nevoie sa isi atentioneze clientii pe acest subiect. "In ultimele saptamani, au existat discutii in spatiul public cu privire la o eventuala decizie de nationalizare a fondurilor de pensii private. Drepturile tale de participant la Pilonul II pot fi influentate de decizii politice precum inghetarea valorii procentului din venitul brut aferent contributiei la fondul de pensii, blocarea partiala sau integrala a virarii acestei contributii sau nationalizarea sumelor acumulate pana acum in conturile viitorilor pensionari. De aceea, este important sa urmaresti permanent ce se intampla cu pensia ta si sa te implici activ in demersurile de economisire suplimentara pentru un trai decent la batranete. Speram ca aceste detalii sa contribuie la o mai buna informare despre pensia ta viitoare. In eventualitatea unor masuri care ar afecta pensia administrata privat, vom face toate demersurile posibile pentru a apara dreptul tau la proprietate asupra acestor bani. De asemenea, prin canalele pe care le avem la dispozitie (site, mass-media, e-mail), te vom tine la curent cu informatiile ce pot avea impact asupra viitoarei tale pensii", este mesajul primit de clienti.

Fondul mai arata ca sistemul actual de pensii este rezultatul unei reforme incepute in 2007 ca raspuns la presiunile demografice si economice tot mai mari asupra sistemului public de pensii, ca pensiile private obligatorii au fost gandite in acest nou sistem ca o forma de economisire individuala, pe termen lung, cu obiectivul de a suplimenta veniturile la pensie si ca guvernele au amanat in mod repetat cresterea contributiei la Pilonul II din cauza presiunilor asupra bugetului public. "Banii acumulati la pensia ta privata obligatorie, din contributia ta si din rezultatele investitiilor realizate de noi, iti apartin exclusiv tie, mai este spus in mesajul catre clienti", se mai arata in mesajul catre clienti.

Pilonul II este obligatoriu pentru angajatii in varsta de pana la 35 de ani si optional pentru cei in varsta de pana in 45 de ani. Banii acumulati de actualii salariati pe Pilonul II vor suplimenta pensia pe care acestia o vor primi de la stat.

Sursa foto: Agerpres / Liviu Sova