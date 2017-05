"Invit bancile comerciale din Romania sa isi mareasca prezenta si activitatea in sistemul bancar din Republica Moldova, intarirea supravegherii bancare in linie cu normele europene sunt de natura sa readuca increderea investitorilor in economia Republicii Moldova. Schimburile economice dintre Romania si Republica Moldova sunt intr-un trend ascendent si prezinta oportunitati de afaceri ce nu pot fi ratate", a declarat Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei.

Mugur Isarescu a lansat o invitatie catre bancile comerciale din Romania in vederea cresterii activitatii in Republica Moldova. Aceasta invitatie a venit in contextul in care Banca Nationala a Romaniei si Banca Olandei au finalizat un proiect de twinning, finantat de Uniunea Europeana cu 1,2 miliarde de euro, ce a avut ca scop alinierea Bancii Nationale a Moldovei la standardele Uniunii Europene.

Pe parcursul programului au fost elaborate noi legi bancare, reglementari privind cerintele prudentiale adresate bancilor comerciale, derulate studii de impact si numeroase sesiuni de instruire, toate cu scopul alinierii Republicii Moldova la cerintele europene, conform declaratiilor guvernatorului Romaniei care a mentionat ca Republica Moldova "s-a inscris pe calea cea buna, pe calea europeana".

Mugur Isarescu a amintit ca si Romania a beneficiat, in urma cu 27 de ani, de un proiect de asistenta implementat de Banca Olandei, sub indrumarea Fondului Monetar International.

Proiectul de twinning a fost demarat sub mandatul fostului guvernator al Bancii Nationale a Moldovei, Dorin Dragutanu, si finalizat sub mandatul actualului guvernator, Sergiu Cioclea. Cel din urma a amintit de problemele prin care sistemul bancar moldovenesc a trecut din cauza proastei administrari si masurile care au trebuit luate.

"Am instituit administrarea speciala a celor trei banci care controlau 64% din activele sistemului bancar. Am fost nevoiti sa crestem rezervele minime de la 14% la 35%, iar dobanda de referinta de la 3,5% la 19,5%", a declarat Sergiu Cioclea.